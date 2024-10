IAE PVPS : manuel des meilleures pratiques pour la collecte et lâ€™utilisation des donnÃ©es sur les ressources solaires pour les Â« applis dâ€™Ã©nergie solaire Â»

La quatrième édition du « Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications » de l’IAE PVPS vient de sortir. Cette édition fournit les meilleures pratiques pour l’obtention et l’application de données sur les ressources solaires dans une gamme de technologies solaires, y compris le photovoltaïque (PV), le chauffage et le refroidissement solaires et l’énergie solaire à concentration (CSP). Un accent particulier est mis sur l’importance de données fiables sur le rayonnement solaire, ce qui est crucial pour tout, de la sélection du site et de la conception du système aux évaluations financières et à l’intégration au réseau.

Reflétant les progrès rapides des technologies de l’énergie solaire, cette édition présente plusieurs mises à jour clés :

Nouveaux chapitres sur la qualité des données et la variabilité des ressources solaires : Ces sections soulignent l’importance d’évaluer et de contrôler la qualité des données, ainsi que de comprendre la variabilité temporelle et spatiale du rayonnement solaire, cruciale à la fois pour la gestion du réseau à court terme et la planification de projets à long terme.

Intégration d’une technologie de pointe : Les progrès de la modélisation satellitaire, de l’apprentissage automatique et des méthodes de prévision solaire, telles que l’imagerie de l’ensemble du ciel et les prévisions probabilistes, sont couverts en profondeur, offrant des outils pour des prédictions plus précises de la production d’énergie solaire.

Couverture complète de l’évaluation des ressources solaires : Le manuel comprend les meilleures pratiques pour les techniques de mesure du rayonnement solaire, l’estimation de l’incertitude et le contrôle de la qualité des données afin de garantir l’exactitude et la bancabilité des données sur les ressources solaires dans les systèmes énergétiques à grande échelle.

iea-pvps.org/key-topics/best-practices-handbook-for-the-collection-and-use-of-solar-resource-data-for-solar-energy-applications-fourth-edition/