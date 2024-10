Le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI lance un appel Ã  contributions Ã  la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que

L’Université de Perpignan Via Domitia, le BTP CFA Perpignan Occitanie et le Pôle de compétitivité DERBI travaillent à la création d’une nouvelle formation sur les énergies renouvelables pour les métiers du solaire. Afin de proposer une formation qui réponde au plus près des besoins du terrain, ces acteurs de la filière sollicitent l’avis des professionnels du solaire ! Les questions sont très concrètes : durée de formation idéale, rythme en école et en entreprise, blocs de compétences recherchées… Cette formation est pensée pour être composée sur-mesure afin de répondre un besoin immédiat. Les professionnels concernés ont à choisir les blocs de compétences dont ils ont besoin. Cette formation s’adressera aussi bien aux étudiants, chercheurs d’emploi qu’aux salariés en activité. Merci par avance pour votre contribution !

forms.office.com/e/t7WrFVg5Mj