De Gaulle Fleurance a conseillÃ© Girasole Energies dans sa levÃ©e de fonds de 96 Mâ‚¬ auprÃ¨s de Mirova

Après 3 ans d’activité, la division dédiée à la production d’électricité photovoltaïque du groupe Enerlis prend son indépendance avec le soutien de Mirova. Avec pour conseil le cabinet De Gaulle Fleurance !

La société Enerlis a constitué il y a quatre ans une filiale dédiée à la production photovoltaïque en toiture qui a construit une centaine de centrales en exploitation et a dans son portefeuille 550 projets en développement, représentant une capacité totale d’environ 150 MW. Forte d’une équipe d’une quarantaine de collaborateurs, Girasole Energies franchit une nouvelle étape avec le soutien de Mirova grâce à une levée de fonds de 96 M€ pour lui permettre de dépasser les 500MW à l’horizon 2028. Les équipes de De Gaulle Fleurance ont accompagné Girasole Energies sur l’audit juridique et fiscal (Claire Tergeman, Senior counsel, Daniel Hatzakortzian et Laura Ploy, Senior managers, Annaëlle Degrémont, Brieux Le Fur et Ines Madi, avocats) et la partie transactionnelle (Bruno Lunghi, Sylvie Perrin et Thierry Titone, associés, Sébastien Delenclos, Claire Haas et Sandrine Trigo, Senior counsels, Michelle Colas et David Faravelon, Senior managers, Anne Kuhanathan et Caroline Ruiz Palmer, avocates Senior, et Louis Ngamou, avocat). « Nous sommes ravis d’avoir permis à Enerlis de trouver le partenaire idéal de la transformation de Girasole Energies et d’avoir participé à la construction de ce partenariat pour faire émerger un nouvel acteur du secteur », explique Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance.