Lumos lance un service d'Ã©lectricitÃ© solaire par tÃ©lÃ©phone mobile en Cote d'Ivoire

Lumos Global a officiellement lancé le service d’électricité solaire pour la Côte d’Ivoire le 11 novembre lors d’un événement dans la ville de Divo. Le service d’électricité mobile de Lumos vise à fournir de l’électricité à des millions de personnes qui n’ont actuellement pas accès à un approvisionnement énergétique abordable, fiable ou propre. Le service est payable par crédit de téléphone mobile et est disponible pour l’ensemble des quelque 10.5 millions d’abonnés de MTN en Côte d’Ivoire, grâce à un partenariat entre Lumos et MTN.

Lors du lancement, organisé par le ministre des Infrastructures économiques de la Côte d’Ivoire et maire de Divo Monsieur Amédé Koffi Kouakou, Lumos et MTN Côte d’Ivoire ont annoncé que le service sera désormais disponible dans les agences et points de vente MTN à travers le pays. L’événement s’est déroulé en présence des autorités de la commune notamment des représentants des communautés et de groupements et associations de la ville. Cela traduit l’importance des attentes des populations ivoiriennes en termes d’énergie solaire et leur besoin en électricité fiable, particulièrement en dehors des grands centres urbains. On estime que seulement près de 40% des Ivoiriens sont connectés au réseau électrique national.

Cette expansion en Côte d’Ivoire fait suite à la croissance rapide de Lumos au Nigeria. Le service de Lumos est en effet disponible au Nigéria depuis 2016 et a connu une croissance rapide – plus de 65 000 systèmes ont été vendus et 250 000 personnes ont reçu de l’électricité. La plupart des clients nigérians de Lumos sont de petites entreprises qui ont désormais la possibilité de fonctionner même de nuit, ce qui accroit leur rentabilité. Le service permet également à des milliers d’enfants d’étudier dans la soirée, et alimente les cliniques et les centres de santé communautaires à travers le Nigeria. Le service devrait certainement avoir le même impact en Côte d’Ivoire. Lumos a également créé plus de 1 100 emplois au Nigeria. Avec une expansion rapide prévue dans toute la Côte d’Ivoire l’entreprise fera un investissement important dans la création de nouveaux emplois pour les Ivoiriens.

L’électricité solaire à un prix abordable

Lors du lancement de Divo, Stéphane Abrahams, Directeur Général de Lumos Côte d’Ivoire a déclaré: «Aujourd’hui, la révolution de l’énergie mobile est arrivée en Côte d’Ivoire. Les familles et les entreprises à travers le pays ont maintenant accès à de l’électricité solaire à un prix abordable. Nous sommes honorés d’apporter notre technologie ici, et nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et les parties prenantes pour augmenter l’accès à l’énergie pour tous les Ivoiriens.

Le représentant de MTN Côte d’Ivoire, Franck Logroan a déclaré: «Notre vision a toujours été de rendre la vie de nos communautés plus radieuse et c’est en cela que nous sommes fiers aujourd’hui d’être partenaire de Lumos dans la fourniture de l’électricité solaire au moyen de nos technologies. Nous sommes sûrs qu’à travers ce nouveau service, nos clients et communautés vont pouvoir bénéficier à moindre coût d’une solution alternative de qualité en matière d’électricité.

