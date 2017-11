EDF Energies Nouvelles met en service 350 MW de capacitÃ©s Ã©olienne et solaire au BrÃ©sil

EDF Energies Nouvelles annonce ses premières réalisations d’installations renouvelables au Brésil. Une majeure partie du complexe solaire photovoltaïque de Pirapora (d’une capacité totale de près de 400 MWc), ainsi qu’un parc éolien, Ventos da Bahia, d’une capacité de 66 MW, viennent d’être mis en service sur le réseau brésilien via sa filiale locale, EDF EN do Brasil. Ces 350 MW installés contribuent à la stratégie CAP 2030 du Groupe EDF qui vise notamment à doubler ses capacités renouvelables d’ici 2030 en France, comme à l’international.

Centrale solaire de Pirapora (399 MWc), la plus puissante centrale solaire d’Amérique latine

Situées dans l’état brésilien du Minas Gerais, deux des trois phases du projet solaire photovoltaïque de Pirapora d’une puissance cumulée de 284 MWc, sont entrées en exploitation. Au total, la production du complexe solaire le plus puissant d’Amérique latine, de près de 400 MWc, permettra d’alimenter chaque année en électricité 420 000 foyers brésiliens. Le projet bénéficie de contrats de vente d’électricité (PPA) d’une durée de 20 ans, attribués en 2014 et 2015 dans le cadre d’enchères fédérales de réserve, auprès de la CCEE (Chambre de Commercialisation de l’Energie Electrique).

EDF Energies Nouvelles possède 80 % des parts du complexe solaire de Pirapora, les 20% restantes sont détenues par Canadian Solar Inc. (CSI), un des acteurs leaders du solaire dans le monde qui fabrique localement les 1 235 070 panneaux solaires du complexe. Les modules sont installés sur des structures de trackers à un axe horizontal, permettant d’optimiser le rendement de l’installation. La mise en service complète de Pirapora est prévue au second semestre 2018.

73 GW d’EnR au Brésil en 2024

8ème consommateur d’énergie au monde, le Brésil constitue le plus important marché d’Amérique latine en termes de développement des énergies renouvelables. Près de 75% de sa production d’énergie nationale est composée d’énergie verte. Le plan énergétique décennal élaboré par le ministère de l’Energie, révisé en 2015, prévoit le doublement du parc existant. 73 GW principalement issues des énergies renouvelables devront être installés d’ici 2024.

Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif du Pôle Energies Renouvelables d’EDF et Président-Directeur général d’EDF Energies Nouvelles a déclaré : « Le succès de ces premières réalisations d’installations d’énergie renouvelable au Brésil marque une étape importante. Il conforte les fortes ambitions de développement du Groupe EDF dans ce pays qui a pour ambition de générer 23% de son électricité à partir d’énergie renouvelable d’ici à 2030 et nos projets solaires, éoliens et hydrauliques actuellement en construction y contribueront ».

