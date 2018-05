Lumo et Amarenco organisent des journÃ©es portes-ouvertes le 25 et 26 mai sur le site de Brassemonte Ã  Sainte-HÃ©lÃ¨ne

Dans le cadre du Débat Public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, qui s’achèvera le 30 juin 2018, Lumo et Amarenco soutiennent l’initiative nationale de promotion des différentes filières des énergies renouvelables auprès du grand public avec l’ouverture et présentation du site de Brassemonte les vendredi 25 et samedi 26 mai 2018.

Amarenco et Lumo ouvrent les portes du parc photovoltaïque de Brassemonte à Sainte-Hélène, parc qui fut construit par Urbasolar et développé par Valorem. L’ambition de ces journées : faire découvrir les différentes filières à travers la diversité des technologies, les métiers, le travail des équipes sur les installations, répondre aux interrogations du public et expliquer les atouts et le rôle des énergies renouvelables. Cette initiative constitue une opportunité de rappeler, au moment du Débat public sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, qui va engager notre pays pour longtemps en matière de bouquet énergétique, les enjeux que représentent les énergies renouvelables pour le Climat, pour la santé et l’environnement, pour la stabilité mondiale, pour les citoyens et les territoires, pour l’emploi et l’économie.

