Lors de ses Energy Days, Energy Concept a prÃ©sentÃ© ses solutions photovoltaÃ¯ques

Energy Concept, entreprise du Grand Est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et du chauffage depuis une trentaine d’années, a marqué un jalon significatif avec le succès des Energy Days (21 et 22 septembre derniers) qui ont attiré de nombreux participants. Axée sur l’inauguration de leurs centrales photovoltaïques novatrices, la première journée de cette manifestation a été accueillie avec enthousiasme !

Le 21 septembre dernier, Energy Concept a ouvert ses portes pour présenter sa dernière réalisation, son carport photovoltaïque, avec un double lancement orchestré par Adrien Weiss, Maire de Betschdorf, et Rémi Mammosser, président d’Energy Concept. Cette journée, qui avait pour public cible les élus locaux et les chefs d’entreprise, a rassemblé une assistance de plus de 100 personnes. L’élément central de cette journée a été l’inauguration du carport, une solution d’énergie solaire qui se conforme aux normes gouvernementales en matière d’énergie renouvelable. Energy Concept a également présenté sa centrale photovoltaïque en autoconsommation collective, un projet majeur dans sa quête d’autosuffisance énergétique et de durabilité.

Autoconsommation et mobilité électrique

En effet, Energy Concept a récemment greffé sur sa toiture une centrale photovoltaïque de 230 kWc destinée à l’autoconsommation collective, ainsi qu’un carport photovoltaïque d’une capacité de 36 kWc, contribuant ainsi à l’autoconsommation électrique de l’entreprise. Pour promouvoir la mobilité électrique, trois bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées sur le site. Enfin, dans le cadre de ses initiatives en responsabilité sociale et environnementale (RSE), et dans un souci de préservation de la biodiversité, Energy Concept a ajouté trois ruches pour abeilles sur son terrain. Ces actions démontrent l’engagement ferme de l’entreprise envers le développement durable, l’innovation, l’éducation et la protection de l’environnement.

Pour un avenir plus durable

Parallèlement, Energy Concept a présenté ses marques ETA, Firevision, Sonnenkraft et M-TEC, mettant en exergue sa diversité et son expertise dans le domaine des énergies renouvelables. Ces journées illustrent l’engagement continu d’Energy Concept à façonner un avenir plus durable, tout en répondant aux besoins évolutifs de ses partenaires, des professionnels et des clients. Il est important de noter qu’Energy Concept travaille exclusivement avec des professionnels installateurs. Pour ce qui est du photovoltaïque, Energy Concept, au travers d’Energy PV, se consacre à servir les particuliers et les entreprises, offrant ainsi des installations solaires de qualité supérieure pour tous, clé en main.