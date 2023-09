GazelEnergie et Q ENERGY vont construire la plus puissante centrale de stockage dâ€™Ã©nergie du Grand Est

GazelEnergie & Q ENERGY construisent une des plus importantes centrales de stockage d’énergie par batteries de France sur le site Emile Huchet à Saint-Avold en Moselle. Un site anciennement dédié aux énergies fossiles en pleine restructuration. Objectif: renouvelables!

Le projet de batteries du site Emile Huchet aura pour objectif de fournir des services au système électrique via RTE, l’opérateur du réseau de transport électrique. Avec une puissance de 35 MW installée et une capacité de stockage de 44 MWh, équivalente à la consommation quotidienne en électricité d’environ 10 000 personnes, la batterie va faciliter l’intégration de toutes les énergies renouvelables dans le système électrique indépendamment de leurs technologies (solaire, éolien, etc…).

Un service de régulation de fréquence

En effet, de par leur nature, les énergies variables tendent toutes à déséquilibrer le système électrique. La batterie va fournir un service de régulation de fréquence qui à contre-poids va stabiliser le réseau et résorber ces perturbations. Par ailleurs, dans une seconde phase de son exploitation, la batterie contribuera à réduire la volatilité des prix d’électricité en agissant sur les marchés (acheter de l’électricité quand elle n’est pas cher/non utile pour la revendre quand elle est chère/au moment où les consommateurs en ont besoin) ce qui minimisera le phénomène de cannibalisation si pénalisant pour les énergies renouvelables. « Ce projet de stockage d’énergie reflète pleinement notre ambition de transformer le site Emile Huchet en une véritable Eco-plateforme industrielle tournée vers la production d’énergies vertes. GazelEnergie poursuit ainsi sa mission de service au système électrique en permettant la mise en place de ce projet batterie. Notre partenariat avec Q ENERGY démontre le savoir-faire et la complémentarité de nos deux entreprises. » a déclaré Jean-Michel Mazalerat, Président de GazelEnergie.

400 MW de stockage en développement

Composé de 24 conteneurs de dernière génération, ce projet est emblématique pour le déploiement du secteur du stockage de l’énergie. Il permettra à GazelEnergie de poursuivre son activité de renforcement de la sécurité d’approvisionnement en électricité, notamment en période hivernale. « Nous sommes fiers d’avoir monté ce projet aux côtés de GazelEnergie dans des conditions de marché exigeantes avec notamment la hausse du coût des matières premières et les tensions sur les chaines d’approvisionnement. Il démontre le savoir-faire de Q ENERGY en matière de développement et de construction de grandes centrales de stockage. Stratégique, cette première réalisation va renforcer notre maîtrise en matière de stockage d’énergie et nous permettre de déployer les 400 MW que nous avons aujourd’hui en développement en France. Nous remercions GazelEnergie pour leur confiance. » a déclaré Jean-François Petit, Directeur Général de Q ENERGY France. Il s’agit du 1er projet de stockage d’énergie pour les deux acteurs, marquant ainsi une étape importante dans le développement de leurs activités de stockage. Il reflète également l’engagement commun de GazelEnergie et Q ENERGY en faveur de la transition énergétique.