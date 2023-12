LONGi s’associe au HCR pour solariser son pÃ´le logistique et aider les communautÃ©s de rÃ©fugiÃ©s

LONGi a annoncé un nouveau partenariat de trois ans avec le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, pour promouvoir l’action climatique, l’équité énergétique et la transformation verte.

La collaboration entre LONGi et le HCR a été dévoilée au Pavillon Solar+, dans le cadre de la COP28, la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Un honneur pour nous de pouvoir aider les communautés de réfugiés

Dans le cadre de ce partenariat, LONGi convertira les salles de stockage d’urgence et de préparation du HCR en installations solarisées. L’initiative débutera par un projet pilote au pôle régional de logistique humanitaire situé dans le centre de fret de Termez, en Ouzbékistan. Ce pôle logistique joue un rôle essentiel dans la livraison rapide de produits de première nécessité aux pays de la région. Dennis She, vice-président de LONGi, a exprimé son admiration pour les efforts soutenus du HCR au service des réfugiés et des personnes déplacées dans toute l’Asie. Il a déclaré : « c’est un honneur pour LONGi d’être le premier partenaire du HCR pour solariser son pôle logistique. Cet accord souligne l’engagement de LONGi en faveur du développement durable, et c’est un honneur pour nous de pouvoir aider les communautés de réfugiés. Notre collaboration démontre un engagement commun en faveur de la durabilité et de la résilience face aux défis mondiaux ».

LONGi fournira des systèmes solaires pour les installations publiques destinées aux réfugiés et contribuera à l’éducation à l’énergie solaire

En plus de solariser le pôle logistique, à partir de 2024 LONGi fournira des systèmes et des solutions solaires aux installations publiques utilisées par les réfugiés et les communautés d’accueil au Pakistan. Cela garantira l’accès à une énergie sûre et fiable, et permettra à ces communautés de poursuivre leurs activités d’éducation, de travailler et d’entreprendre. LONGi renforcera également l’autonomie des réfugiés et des communautés d’accueil, grâce à une formation aux compétences en énergie solaire, pour ainsi promouvoir des moyens de subsistance durables. Ces initiatives s’inscrivent dans la lignée de l’Objectif de développement durable n° 7 (accès à une énergie propre et à coût abordable). Dominique Hyde, directrice des relations extérieures du HCR, à propos de ce partenariat innovant : « nous sommes impatients de commencer ce partenariat innovant, qui nous aidera à améliorer notre empreinte carbone. Ensemble, nous pouvons contribuer à la lutte contre la crise climatique, en œuvrant en faveur de solutions énergétiques durables pour tous, en particulier pour les plus vulnérables, partout dans le monde ».

Tirer parti de la rentabilité des solutions photovoltaïques

Consciente de l’impact des inégalités énergétiques sur le développement économique et la vie des populations, LONGi a l’intention de résoudre ce problème en tirant parti de la rentabilité des solutions photovoltaïques. Les progrès technologiques ont fait de l’énergie solaire l’une des sources de production d’électricité les plus économiques dans de nombreuses régions du monde. Dans le cadre d’un partenariat plus large, LONGi apportera également son soutien à des activités de reforestation en Ouzbékistan à partir de 2024, dans le but de réduire les risques environnementaux et d’atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette initiative permettra également de générer des revenus et de créer des emplois pour les réfugiés et les communautés d’accueil. Ce partenariat de trois ans devrait bénéficier à de nombreux pays dans lesquels le HCR œuvre en faveur de l’action climatique.