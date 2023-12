ENERGAIA 2023 : LE rendez-vous des professionnels avec TOUTES les Ã©nergies renouvelables

Seul salon français qui traite de toutes les EnR, EnerGaïa aura lieu les mercredi 13 et jeudi 14 décembre à Montpellier. L’événement, qui a doublé de taille en 2 ans, accueillera cette année plus de 14 000 professionnels, 400 exposants et près de 100 conférences, tables rondes, ateliers et pitchs d’experts clés de la filière face aux nouveaux enjeux énergétiques français et internationaux.

Solaire photovoltaïque, solaire flottant, éolien offshore, biogaz, hydrogène, agrivoltaïsme, autoconsommation… les plus récentes technologies, les initiatives et les expériences partagées, toutes les nouveautés en matière de développement durable, seront présentées aux professionnels en quête de solutions concrètes.

Les secteurs du bâtiment et des transports représentant une grande partie des consommations énergétiques qu’industries, entreprises et collectivités cherchent à maîtriser, cette année encore ces deux secteurs fondamentaux feront l’objet de pavillons dédiés (Hall B1), en plus de l’offre des exposants.

Des conférences d’excellence sur toutes les énergies renouvelables

Quelques temps forts parmi les conférences proposées cette année sur EnerGaïa :

Conférence plénière d’ouverture : « Jeunes et entreprises au coeur de la transition : comment mieux vivre et travailler demain ? »

Conférences sur le solaire photovoltaïque : « Photovoltaïque flottant : une nouvelle filière émerge »,

« Agrivoltaïsme, réussir le mariage du solaire et de l’agriculture », « Autoconsommation collective et communautés d’énergie, une dynamique de territoire », « Ombrières photovoltaïques, le solaire multifonction », « Reconstruire l’industrie photovoltaïque européenne, le défi »,

Et aussi : « Énergies renouvelables et biodiversité : réduire les impacts environnementaux durant l’exploitation des parcs », « La décarbonation des transports publics inter-urbains », « L’éolien offshore flottant en Méditerranée à 2050 : de la planification à la R&D », « Accélération des énergies renouvelables », « Forêt et changement climatique, quelles ressources pour le bois énergie ? », « Hydrogène vert : le temps des grands projets », « L’économie circulaire des éoliennes »…

www.bit.ly/EnerGaïa-ProgrammeConférences2023