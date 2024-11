LONGi maintient le classement AAA dans les notations de bancabilitÃ© PV ModuleTech du Q3 2024 pour le 19Ã¨me trimestre consÃ©cutif

LONGi a conservé sa note AAA dans les notes de bancabilité PV ModuleTech de PV-Tech pour le troisième trimestre 2024 et se trouve désormais en tête du classement pendant 19 trimestres consécutifs. Cette réalisation continue souligne l’engagement à long terme de l’entreprise en faveur de la qualité, de l’innovation, de la stabilité financière et du leadership dans l’industrie photovoltaïque. Les notations de bancabilité de PV ModuleTech fournissent une évaluation complète des fabricants d’énergie solaire basée sur plusieurs facteurs critiques, notamment la résilience de la chaîne de valeur, la capacité de production, les capacités de distribution mondiale, les dépenses en capital, les investissements en R&D et la gestion des flux de trésorerie. La note AAA soutenue de LONGi reflète sa solide performance opérationnelle et son engagement à faire progresser la technologie solaire et les normes de fiabilité dans un marché de l’énergie en évolution rapide.

HPBC 2.0 et nouveau record mondial : les innovations technologiques solaires restent un moteur de croissance clé

Pionnier en matière d’innovation, LONGi a récemment introduit des produits révolutionnaires tels que le Hi-MO X10 sur des marchés mondiaux clés, dotés de sa technologie de cellule à contact arrière HPBC 2.0 améliorée. De plus, en octobre 2024, LONGi a annoncé un nouveau record mondial d’efficacité des modules en silicium cristallin. Selon le dernier rapport de certification de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire ISE en Allemagne, l’efficacité du module HPBC 2.0 développé indépendamment par LONGi a atteint 25,4 %, battant le record mondial d’efficacité des modules en silicium cristallin. La reconnaissance de longue date de l’entreprise dans le classement PV ModuleTech reflète la confiance qu’elle a bâtie auprès des parties prenantes et des partenaires du monde entier. LONGi reste fidèle à sa mission non seulement de diriger, mais également de façonner l’avenir de la technologie photovoltaïque en s’adaptant aux évolutions du marché.