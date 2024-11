GreenYellow signe un partenariat de 15 ans avec Benteler pour alimenter lâ€™usine de Burgos en Ã©nergie solaire

GreenYellow s’associe à Benteler, fournisseur mondial de pièces automobiles pour les constructeurs automobiles ainsi que pour les secteurs de l’énergie et de l’ingénierie mécanique, afin d’approvisionner son usine de Burgos, en Espagne, en énergie solaire sur une période de 15 ans. Cette future centrale photovoltaïque permettra au site de couvrir 26,5 % de sa consommation énergétique, en auto-consommant 89 % de l’énergie verte produite.

L’électricité verte qui alimentera l’usine Benteler proviendra d’une centrale photovoltaïque de 3,6 MWc, construite à un kilomètre de l’usine avec le soutien d’Abasol, entreprise espagnole spécialiste des solutions techniques en énergies renouvelables. Avec une production estimée de 5,7 GWh par an, l’installation permettra l’autoconsommation d’une énergie propre et locale, soutenant ainsi les engagements de Benteler envers une industrie durable. Une ligne moyenne tension d’un kilomètre reliera les installations de Benteler à la centrale GreenYellow, qui est équipée de trackers à axe unique optimisant l’inclinaison des panneaux pour capter un maximum d’énergie solaire. Nicolas Daunis, directeur général de GreenYellow Iberia, se réjouit de cette alliance avec Benteler : « Cet accord marque une nouvelle étape dans notre développement en Espagne, un marché au potentiel immense. GreenYellow est déterminé à agir positivement pour l’économie et l’industrie locales et à promouvoir une énergie plus propre et plus durable. »

L’importance de développer des partenariats avec des acteurs locaux

Pour Benteler, acteur engagé de longue date dans les initiatives de durabilité, cette collaboration marque une étape supplémentaire dans sa stratégie environnementale en faveur de la réduction des émissions carbone et de la promotion des énergies renouvelables. Roberto Cossío, directeur de l’usine Benteler de Burgos, ajoute : « Depuis plus de 145 ans, notre groupe s’engage à conjuguer succès économique et responsabilité sociétale. Ce partenariat avec GreenYellow vient renforcer notre démarche ESG (Environnement, Social, Gouvernance), au cœur de notre activité familiale depuis quatre générations. » GreenYellow, qui poursuit son expansion en Espagne via sa filiale GreenYellow España, souligne l’importance de développer des partenariats avec des acteurs locaux et de soutenir le tissu industriel du pays, comme l’illustre sa collaboration technique avec Abasol. Grâce à cette alliance, Benteler et GreenYellow unissent leurs efforts pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux actuels, tout en soutenant l’économie locale et en contribuant à un avenir plus durable.