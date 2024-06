LONGi lance le Hi-MO X6 Max Guardian Anti-Dust pour prÃ©venir l’encrassement des modules et les pluies du Sahara

LONGi a lancé le 20 juin dernier à l’occasion du salon Intersolar 2024 son nouveau module innovant “Guardian Anti-Dust”, qui fait partie de la série de contacts arrière Hi-MO X6 Max. Le module Guardian Anti-Dust est destiné au marché résidentiel ainsi qu’au marché industriel (C&I) et se caractérise par un cadre court anti-poussière qui résout le problème persistant de l’accumulation de saleté sur les panneaux solaires. Vous avez dit innovation ?

Le module Guardian Anti-Dust de LONGi est conçu pour permettre à la poussière de glisser naturellement du module sous l’influence de la gravité et de la pluie. 120 brevets ont été utilisés pour la conception et le développement de Guardian Anti-Dust. En outre, le module est équipé de la nouvelle plaquette rectangulaire M11 TaiRay Inside de LONGi, introduite au premier trimestre 2024. Cette plaquette apporte des améliorations significatives à l’efficacité du module, aux paramètres de dégradation et à la performance mécanique.

1000 tests de fiabilité

Le Hi-MO X6 Max Guardian Anti-Dust est disponible en 54 et 72 cellules avec un rendement de 23,3% et une puissance maximale de 475 et 630 watts respectivement. En France, le module sera disponible au quatrième trimestre 2024. Hugo Fernandez, directeur général de LONGi Solar France, Espagne et Portugal, a déclaré : “Le Hi-MO X6 Max Guardian Anti-Dust est le résultat de recherches et de tests approfondis visant à garantir que le module reste propre et exempt de débris, maximisant ainsi ses performances et sa longévité, en particulier dans les régions fortement chargées en sable et en poussière. En même temps, il offre des paramètres de performance supérieurs qui peuvent être attribués à la fois à la technologie de contact arrière HPBC de LONGi et à la nouvelle plaquette TaiRay Inside”. Le module anti-poussière Hi-MO X6 Max Guardian a subi plus de 1000 tests de fiabilité et plus de 500 jours de vérification sur le terrain afin de garantir sa durabilité et ses performances. En plus d’offrir des performances supérieures, le module présente également des avantages tels que la réduction des besoins de maintenance et du risque d’endommagement des panneaux.

Résoudre le problème de l’accumulation de saleté et de poussière dans le respect de l’environnement

Adrien Larruchon, directeur des ventes pour la France, explique : “Nombre de nos clients et installateurs nous ont fait savoir que l’accumulation de saletés était un problème majeur pour les propriétaires de panneaux solaires, entraînant une perte de puissance et une baisse des performances. Avec le module Hi-MO X6 Max Guardian Anti-Dust, nous avons abordé ce problème de front en redessinant le cadre pour minimiser le risque de points chauds et d’accumulation de saletés”.

Le cadre breveté du module Guardian et les techniques d’étanchéité avancées garantissent la durabilité et la capacité de charge. En outre, le module empêche l’obstruction de la lumière incidente, ce qui garantit des performances optimales en matière de production d’énergie. Le cadre des côtés longs du module correspond aux paramètres traditionnels et peut être monté à l’aide de pinces standard.

Les principales caractéristiques du module Hi-MO X6 Max Guardian Anti-Dust sont les suivantes :

Nouvelle conception du cadre et de l’assemblage pour réduire la fréquence de nettoyage.

Cellules HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) pour une efficacité exceptionnelle allant jusqu’à 23,3 %.

Excellentes performances en basse lumière.

Connexions des cellules en ligne droite pour une plus grande fiabilité.

Tests rigoureux pour une durabilité et des performances élevées dans diverses conditions météorologiques.

Zones de serrage flexibles et trous de boulons pour une installation facile.

Le module anti-poussière Guardian est disponible avec 54 et 72 cellules, mesurant 1800x1134x30mm et 2382×1134×30mm et pesant respectivement 21,6 kg et 28,5 kg. La version 54 cellules offre une puissance maximale de 475 watts et la version 72 cellules de 630 watts, ce qui garantit une grande fiabilité et un fonctionnement stable, même dans des conditions difficiles, grâce à la technologie des cellules à contact arrière, très efficace et puissante.

Les dépôts de sable et les tempêtes de poussière réduisent l’efficacité et la puissance des modules d’au moins 30 %

L’accumulation de poussière sur les panneaux photovoltaïques est un phénomène naturel. Cependant, la poussière accumulée peut réduire de manière significative les performances des panneaux solaires, bien que les résultats n’aient pas été clairement quantifiés. Plusieurs études scientifiques confirment l’opinion des experts selon laquelle la perte de puissance due à la poussière du Sahara, par exemple, peut atteindre 30 %. Dans les régions soumises à de fortes tempêtes de sable, ces pertes sont encore plus importantes. Adrien Larruchon, commente : “La poussière du Sahara ne se trouve pas seulement dans le désert. Beaucoup de gens connaissent ses effets lorsqu’ils voyagent en Europe, principalement à cause de la saleté des voitures. Mais l’effet de la poussière sur les panneaux solaires dans les systèmes photovoltaïques en général est encore plus important. L’ombre de la poussière ne modifie pas seulement la direction de la lumière. Elle réduit également la transmission de la lumière par la vitre, réduisant ainsi l’efficacité du système photovoltaïque. L’ombre de la poussière à long terme entraîne également la formation de “points chauds”, une surchauffe locale qui peut conduire à la destruction complète du module photovoltaïque”.

Le nettoyage sans eau des panneaux solaires sera essentiel en période de pénurie d’eau

En 2022, le Forum économique mondial (WEF) a estimé que le nettoyage des panneaux solaires à l’eau consommerait environ 10 milliards de gallons d’eau potable par an dans le monde. Cela suffirait à approvisionner en eau potable jusqu’à 2 millions de personnes, une quantité trop importante pour justifier le nettoyage des panneaux solaires avec de l’eau à l’avenir. ”Plusieurs initiatives de recherche dans le monde cherchent des moyens de nettoyer les panneaux solaires sans eau et sans causer de rayures irréversibles sur les surfaces”, a déclaré Adrien Larruchon. “Le Guardian Anti-Dust est un complément important à ces efforts. Comme le cadre latéral court de l’Anti-Dust est aligné avec le verre, la poussière et la boue peuvent facilement glisser ou être lavées par la pluie, ce qui est également connu sous le nom d’effet de récurage par la pluie. En outre, aucun résidu de sable ou d’eau n’est laissé derrière. Le même effet se produit en cas de fortes charges de neige”.