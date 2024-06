Denis MatÃ©riaux, le CA dâ€™Ille-et-Vilaine et Nexhos Energies signent lâ€™installation dâ€™un projet dâ€™autoconsommation solaire

Le Groupe Denis Matériaux, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et Nexhos Energies viennent de signer un contrat pour un projet d’autoconsommation industrielle d’énergie solaire. Le Groupe Nexhos et le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ont été sollicités par le spécialiste breton des matériaux de construction pour fournir une partie de l’énergie nécessaire à l’électrification de ses process et équiper 13 sites hébergés par sa filiale Denis Matériaux. Ce projet d’une durée de deux ans et d’un montant de 9 millions d’euros permettra à long terme au Groupe Denis de bénéficier d’une visibilité sur le coût de son énergie et de produire jusqu’à 75% de sa consommation d’électricité actuelle. Un vaste projet d’énergie décarbonée qui produira plus de 4000 MWh par an!

Le Groupe Denis a confié au Groupe Nexhos l’installation d’un projet d’autoconsommation solaire. Il consiste en la conception, l’installation et l’exploitation de 14 centrales photovoltaïques en autoconsommation, l’équipement de 13 sites hébergés par Denis Matériaux, des travaux de rénovation énergétique et de la réhabilitation de toiture. Cette installation permettra d’assurer au groupe Denis une visibilité de long-terme sur le prix de sa facture d’électricité tout en poursuivant la décarbonation de ses activités. Avec ce projet, le Groupe Denis, qui consomme aujourd’hui 5500 MWh/an auto-produira 75% de sa consommation actuelle et pourra assurer ses besoins futurs en énergie. Le modèle du groupe, dont le process industriel était essentiellement basé sur l’usage de gaz, entamera ainsi un basculement vers un modèle d’autoconsommation électrique reposant sur des centrales photovoltaïques et produira à terme 4000 MWh par an. Cette production d’énergie couvrira les activités du groupe : fours et étuves industrielles, éclairage, chauffage, mobilités.

Une collaboration entre trois acteurs régionaux

Ce projet de grande ampleur, dont le montant de l’investissement total est de 9 millions d’euros, est porté par 3 acteurs régionaux : le Groupe Denis, le Groupe Nexhos chargé de la conception, de l’installation et de la maintenance du projet énergétique et le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine qui accompagne en Fonds Propres et en dette structurée. Leurs réseaux respectifs, la complémentarité de leurs savoir-faire et expertises de longue date, ainsi que leur fort ancrage territorial, ont permis une collaboration naturelle entre ces acteurs bien connus de l’économie locale. Avec ce projet, le Groupe Nexhos via sa filiale Nexhos Energies, confirme son rôle de pionnier dans l’autoconsommation et l’exploitation d’énergie verte. NEXHOS ENERGIES, filiale du Groupe Nexhos créé en 2024 par Pascal Martin, suite au rachat des sociétés LEGENDRE ENERGIE, ARMORGREEN, ENER24 et GREENERGIE, dispose d’une expérience des 15 années sur l’ensemble de la chaîne de valeur du photovoltaïque, de la conception à la production en passant par la l’installation et la maintenance. Elle a plus de 1000 installations à son actif en France et supervise 2000 sites avec sa filiale de maintenance.

“Une nouvelle ère d’indépendance énergétique”

La société est spécialisée dans les installations solaires de grande taille en toiture de bâtiments industriels ou en ombrières et développe également des projets de centrales au sol. Nexhos Énergies qui collabore avec une clientèle d’utilisateurs variée (industriels, logisticiens, centres commerciaux, collectivités, agriculteurs) et d’investisseurs (promoteurs, foncières) apporte une réponse globale concernant les besoins liés à l’énergie. Des solutions durables allant de l’autoconsommation aux bornes de recharges de véhicules électriques, en passant par le stockage. « Ce projet incarne parfaitement notre savoir-faire dans le domaine du solaire photovoltaïque et notre capacité à piloter des projets complexes. Avec l’autoconsommation, nous aidons nos clients à entrer dans une nouvelle ère d’indépendance énergétique » confie Pascal Martin, Président du Groupe Nexhos.

Quelques chiffres :

NEXHOS ENERGIES c’est :

50 collaborateurs

20 M€ de chiffre d’affaires en 2023

Réalisations :