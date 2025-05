LONGi fournit des modules solaires pour le plus grand cargo chinois de 200 mÃ¨tres avec une propulsion hybride PV+GNL

LONGi Solar a fourni des panneaux photovoltaïques pour le Yuanhai Kou, le plus grand cargo océanique de Chine équipé d’un système de propulsion bicarburant combinant les technologies solaire (PV) et gaz naturel liquéfié (GNL). Détails sur cette installation au traitement anti-corrosion spécifique !

Le 15 mai, le plus grand transporteur de voitures à énergie photovoltaïque de Chine a pris la mer pour son voyage inaugural à Nansha, dans l’État de Guangzhou. Le navire est équipé de plus de 500 modules Sea-Shield de LONGi, conçus avec une technologie anticorrosion avancée et conçus pour durer dans des environnements marins difficiles. Les modules couvrent tout l’espace du pont supérieur du navire et fournissent une énergie propre stable pour l’éclairage, la communication et d’autres équipements du navire. Le système photovoltaïque génère 410 000 kWh d’électricité par an, ce qui permet d’économiser environ 111 tonnes de carburant et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 345,9 tonnes, ce qui équivaut à la plantation d’environ 38 000 arbres par an (calculé sur la base d’un seul arbre fixant 9 kilogrammes de carbone par an). Le transporteur de voitures à double carburant solaire et GNL de 200 mètres de long a maintenant entamé son voyage inaugural.

Le plus grand système photovoltaïque jamais installé sur un navire de cette classe

Le « Yuanhai Kou » mesure 199,9 mètres de longueur totale, avec une jauge brute de 68 252 tonnes et un déplacement de 39 069 tonnes. En tant que plus grand transporteur de voitures alimenté par PV+GNL de Chine, le Yuanhai Kou dispose de plusieurs technologies vertes, à faible émission de carbone et intelligentes. En plus de son moteur principal bicarburant avancé alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL), le système photovoltaïque installé fournit une puissance de pointe de 302,8 kilowatts, ce qui constitue actuellement le plus grand système photovoltaïque installé sur un navire de sa catégorie. Conçus pour les conditions exigeantes des environnements marins caractérisés par un brouillard salin, une humidité et des vibrations élevés, les modules de la série Sea-Shield offrent une résistance accrue à la corrosion et aux infiltrations d’eau. Ceci est réalisé grâce à l’utilisation de matériaux de cadre anti-corrosion, de processus d’étanchéité renforcés et de boîtes de jonction spécialement conçues, garantissant une puissance de sortie stable et efficace dans des scénarios complexes à bord de navires et soutenant une production d’énergie verte fiable pendant la navigation.