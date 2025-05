BayWa r.e. rÃ©alise la vente de son plus grand projet de stockage par batterie en Europe

BayWa r.e. et sa filiale néerlandaise GroenLeven ont finalisé la vente d’un projet de stockage d’énergie par batterie à grande échelle, situé dans le nord des Pays-Bas, à Vopak, une entreprise indépendante spécialisée dans le stockage. Ce projet, le plus important développé par BayWa r.e. en Europe, comprend l’ensemble du foncier sécurisé, un raccordement au réseau de 300 MW ainsi que toutes les autorisations administratives nécessaires.

Développé avec succès jusqu’au stade « prêt à construire » par GroenLeven, le projet sera raccordé au réseau de transport haute tension de TenneT. Vopak poursuivra désormais le développement avec l’ambition de construire un système de stockage d’énergie par batterie lithium-ion (BESS) à l’échelle industrielle, contribuant à la flexibilité et à la fiabilité du système énergétique des Pays-Bas. « Cette transaction confirme notre rôle de leader dans le développement de projets de stockage par batterie en Europe. Le stockage d’énergie joue un rôle clé dans la construction d’un système énergétique durable, et ce projet représente une étape importante dans notre ambition de fournir des solutions à grande échelle », déclare Benjamin Casteleyn, Directeur Commercial de GroenLeven.

Daniel Gäfke, Directeur des opérations chez BayWa r.e., ajoute : « Cette réussite démontre notre expertise et capacité à délivrer des solutions innovantes et flexibles, indispensables pour assurer l’équilibre sur le marché de l’électricité et la stabilité du réseau. Nous sommes fiers du développement de notre plus grand projet de stockage en Europe à ce jour et nous avons hâte d’intégrer davantage de technologies de stockage dans l’approvisionnement énergétique européen. » Les solutions de stockage par batterie sont essentielles à l’intégration des énergies renouvelables et jouent un rôle central dans la transition énergétique. Elles permettent, entre autres, de stocker temporairement l’électricité solaire et éolienne pour la réinjecter dans le réseau à un moment plus opportun, contribuant ainsi à équilibrer les fluctuations entre l’offre et la demande d’électricité, et à augmenter la part des renouvelables dans le mix énergétique.

Encadré

BayWa r.e. a un portefeuille de plus de 200 MW en France

Grâce à cette transaction, BayWa r.e. renforce sa position sur le marché européen du stockage d’énergie et franchit une nouvelle étape vers un système énergétique neutre en CO₂. Les connaissances et l’expérience acquises serviront à développer de futurs projets aux Pays-Bas et sur d’autres marchés. BayWa r.e. a ainsi un portefeuille de plus de 200 MW en France, avec des projets à différents stades de développement. BayWa r.e. ambitionne ainsi de déposer environ 80 MW de projets stockage, et d’obtenir près de 30 MW de projets prêts à construire d’ici à fin d’année 2025 sur ce marché.