LONGi dÃ©veloppe ses partenariats en SuÃ¨de

LONGi, plus grand fabricant mondial de panneaux solaires, renforce ses partenariats avec les installateurs solaires suédois Aprilice et Senergia. Ces deux entreprises ont été les premières au monde à bénéficier et à déployer la dernière technologie de pointe de LONGi. Après le lancement de sa nouvelle série de panneaux « Hi-MO 6 » en novembre 2022, les premiers exemplaires au monde ont été expédiés sur le marché scandinave pour être installés par les deux entreprises sur des résidences individuelles à Stockholm. Jingwei Cheng, PDG d’Aprilice, observe : « Nous étions impatients d’intensifier notre coopération avec LONGi et de commander cette nouvelle série parce que son format de 1,7 mètre sur 1,1 est léger et compact, et que son rendement a nettement progressé de 2 à 3 %. En outre, la technologie de cellules HPBC est entièrement dépourvue de barres omnibus argentées visibles, de sorte qu’on obtient un produit esthétiquement attrayant. De plus, cette nouvelle technologie a permis de réduire le taux de dégradation de 25 %, ce qui promet une réelle amélioration des performances à long terme.»

Le premier système Hi-MO 6 installé en toiture par Senergia est constitué de 28 panneaux de 425 W d’une capacité totale de 11,9 kWc, soit une production électrique de 12 000 kWh par an. Il permet de couvrir près de 60 % des 20 000 kWh de consommation annuelle d’électricité d’un ménage suédois ordinaire, selon le Bureau suédois des marchés de l’énergie pour les particuliers (Konsumenternas Energimarknadsbyrå). Le propriétaire destinataire de cette première livraison de nouveaux panneaux explique : « Pour nous, la fiabilité, la performance, le design, mais aussi le prix étaient des critères importants de notre décision. Lorsqu’on nous a présenté le panneau LONGi comme solution possible, nous avons eu le sentiment qu’il cochait toutes les cases ».

Encadré

Explosion du marché solaire scandinave

Au-delà de son leadership dans la mise en œuvre des progrès technologiques, la Suède a également multiplié par deux la vitesse à laquelle la puissance photovoltaïque est installée en 2022. De 500 MW en 2021, le marché solaire suédois a installé 1 GW l’année dernière, portant la puissance photovoltaïque cumulée du pays à 2,6 GW. À eux tous, les pays scandinaves devraient atteindre une nouvelle puissance installée de près de 13 GW d’ici 2030.