L’Alliance europÃ©enne de l’industrie PV : plus de 110 membres pour lancer un plan d’action industriel visant Ã  remodeler l’industrie

Sous l’égide de l’EIT InnoEnergy, l’Alliance européenne de l’industrie solaire photovoltaïque a attiré plus de 110 nouveaux membres dans 17 pays pour lancer un plan d’action industriel. Une question de souveraineté !

Le 30 Mars dernier, EIT InnoEnergy, le moteur d’innovation pour l’énergie durable soutenu par l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), un organisme de l’Union européenne, a codirigé l’Alliance européenne de l’industrie solaire photovoltaïque (ESIA), qui compte déjà plus de 110 nouveaux membres dans 17 pays depuis son lancement en décembre 2022. Les membres auront pour mission d’élaborer un plan industriel pour redévelopper, réduire les risques et accélérer l’industrie photovoltaïque en Europe dans tous les segments de la chaîne de valeur, du silicium aux modules.

Réindustrialiser l’industrie européenne du solaire photovoltaïque

L’Alliance a maintenant créé quatre groupes de travail : Conditions non tarifaires, Chaîne d’approvisionnement, Financement et Compétences, dirigés par des acteurs clés de l’industrie tels que Carbon, Enel Greenpower, Engie, IBC, Meyer Burger Technology AG et Wacker Chemie AG, afin de parvenir à une série d’actions concrètes qui formeront un plan consolidé pour réindustrialiser l’industrie européenne du solaire photovoltaïque. Ces actions soutiendront les ambitions industrielles de l’UE en matière de Green Deal, à savoir développer une industrie capable de fournir une capacité annuelle de 30 GW d’ici 2025, ajouter 60 milliards d’euros de nouveau PIB chaque année en Europe et créer plus de 400 000 nouveaux emplois (directs et indirects). Javier Sanz, Leader thématique sur les énergies renouvelables de l’EIT InnoEnergy et Leader de l’ESIA, a commenté : “Nous sommes ravis de constater les progrès incroyablement rapides de l’Alliance Européenne de l’industrie solaire photovoltaïque, avec l’adhésion de plus de 110 membres issus de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie solaire et de plus de 17 pays. Il est essentiel que nous continuions à tirer parti d’une chaîne de valeur industrielle solaire photovoltaïque solide, et nous sommes impatients de voir les résultats de nos quatre groupes de travail qui seront dévoilés dans le courant de l’année.”

Des produits plus innovants, plus efficaces, plus circulaires et plus durables

Créée par la Commission européenne et dirigée par EIT InnoEnergy, L’alliance facilite l’expansion d’une chaîne de valeur industrielle solaire résiliente dans l’UE en particulier dans le secteur de la fabrication de produits photovoltaïques. Le comité directeur est composé de la Commission européenne elle-même, de l’EIT InnoEnergy, de Solar Power Europe et du Conseil européen de l’industrie solaire. L’Alliance européenne de l’industrie solaire photovoltaïque facilite l’expansion, fondée sur l’innovation, d’une chaîne de valeur industrielle solaire résiliente dans l’UE, en particulier dans le secteur de la fabrication de panneaux photovoltaïques. Le comité directeur est composé de la Commission européenne elle-même, d’EIT InnoEnergy, de Solar Power Europe et du Conseil européen de l’industrie solaire. L’Alliance soutient la croissance d’une industrie européenne qui développe et commercialise des technologies de pointe tout au long de la chaîne de valeur, conduisant à des produits plus innovants, plus efficaces, plus circulaires et plus durables, et rendant les objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie plus réalisables.

Le plan d’action des groupes de travail sera annoncé lors de la conférence Intersolar Europe qui se tiendra à Munich du 14 au 16 juin.