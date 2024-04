LONGi certifiÃ© Â« Future-Fit Â»

LONGi, un des leaders mondiaux de la technologie solaire, a été certifiée Future-Fit Engaged Business par la Future-Fit Foundation, une organisation britannique à but non lucratif dédiée à la promotion et à la gestion du « Future-Fit Business Benchmark ». Objectif de la fondation : faire progresser les pratiques commerciales durables.

Dans sa quête pour devenir le fabricant solaire photovoltaïque le plus durable au monde, LONGi a sélectionné le Future-Fit Business Benchmark pour mesurer et évaluer ses progrès par rapport aux 23 objectifs d’équilibre de l’indice. Ce choix reflète l’engagement de LONGi à renforcer son innovation technique, à aligner les objectifs de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur commerciale et à reconnaître l’importance fondamentale des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour la mission de l’entreprise.

Une consommation d’électricité 100 % renouvelable d’ici 2028

Dans le but de garantir que toute l’énergie consommée par l’entreprise – y compris l’électricité, la chaleur et le carburant – provienne de sources renouvelables, LONGi a donné la priorité à l’objectif BE01. L’électricité constitue la principale source d’énergie de l’entreprise, représentant plus de 98 % de son mix énergétique. Le constructeur ne cesse d’intensifier ses efforts pour augmenter la part d’électricité renouvelable dans sa consommation énergétique.

Déjà en 2022, près de la moitié (47,18 %) de l’électricité renouvelable de LONGi était soit achetée sur les marchés d’échange d’électricité, soit produite sur site via des installations solaires distribuées. L’entreprise s’engage à atteindre une consommation d’électricité 100 % renouvelable d’ici 2028 et participe activement à l’initiative RE100. En tant qu’entité Future-Fit Engaged Business, LONGi surveillera méticuleusement et rendra compte de ses progrès sur une base annuelle.

« Ceux qui conduisent la transition doivent s’engager eux-mêmes à changer »

En se lançant dans son parcours Future-Fit, LONGi renforce son engagement à contribuer à cette vision d’un monde durable et prospère pour les générations à venir. Martin Rich, co-fondateur et PDG de Future-Fit Foundation, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir LONGi dans la communauté mondiale Future-Fit. En tant que fabricant d’énergie solaire photovoltaïque, LONGi joue un rôle essentiel dans la transition vers un système mondial d’énergie renouvelable. Cependant, notre vision d’une société tournée vers l’avenir ne peut être réalisée que si ceux qui conduisent la transition s’engagent eux-mêmes à changer. Nous célébrons donc les engagements de LONGi et sommes impatients de voyager avec eux ».