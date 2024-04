EDF Renouvelables lance un financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que de Drom dans lâ€™Ain

EDF Renouvelables annonce l’ouverture le 2 mai prochain d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale photovoltaïque de Drom, dans l’Ain (01). D’un montant de 70 000 euros, la collecte est ouverte du 2 au 16 mai aux habitants de la Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse puis, à partir du 17 mai, aux habitants des départements : Ain (01), Isère (38), Jura (39), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73) et Haute-Savoie (74).

Située sur une ancienne carrière inexploitée depuis 1998, la centrale photovoltaïque de Drom, d’une puissance totale installée de 2,277 MWc, se compose de 3 996 panneaux. Elle produira annuellement 2,805 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne d’environ 1 214 habitants permettant d’éviter l’émission annuelle de 67 tonnes de CO 2 dans l’atmosphère. Le suivi de la faune et de la flore de la centrale photovoltaïque a débuté pendant la période de travaux et se poursuivra pendant toute l’exploitation du parc. La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2024.

Pour EDF Renouvelables, c’est un moyen d’associer les habitants dans le développement de ses projets. Depuis 2015, EDF Renouvelables a ainsi levé près de 10 Millions d’euros auprès de 5 000 investisseurs privés et financé 60 projets en France. Pour Marina Canteau, Directrice de projets à l’Agence Auvergne Rhône-Alpes d’EDF Renouvelables : « La centrale de Drom est l’aboutissement d’une collaboration étroite entre le territoire et EDF Renouvelables, initiée en 2016. Elle s’inscrit pleinement dans la volonté locale des deux communes et de la Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse de participer activement à la transition énergétique. »

Encadré

Permanence d’information le 25 avril 2024

Une permanence d’information est organisée le jeudi 25 avril de 9h à 13h, à la mairie de Ramasse, et de 14h à 18h30 à la mairie de Drom, en présence des représentants d’EDF Renouvelables et de Lendosphere.