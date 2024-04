Galileo et Cargill signent un PPA d’entreprise en Italie

Galileo, la plateforme paneuropéenne de développement et d’investissement dans les énergies renouvelables, a récemment signé un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) avec Cargill, entreprise américaine spécialisée dans la fourniture d’ingrédients alimentaires et dans le négoce de matières premières, l’une des plus grandes entreprises privées des États-Unis en termes de chiffre d’affaires.

Le CPPA entre Galileo et Carbill repose sur un projet solaire photovoltaïque d’une capacité totale de 79 MW en cours de développement dans le sud de l’Italie. Ce projet devrait fournir à Cargill environ 1 TWh d’électricité verte sur une période de 10 ans, évitant ainsi l’émission de plus de 450 000 tonnes de CO2 et contribuer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Cargill. « Les énergies renouvelables continueront de jouer un rôle essentiel en nous aidant à décarboner nos opérations. Nous apprécions le partenariat de Galileo qui nous aide à démontrer notre engagement en faveur d’un mix énergétique plus vert et à atteindre nos objectifs climatiques et ceux de nos clients », a déclaré Christina Yagjian, responsable mondiale des énergies renouvelables de Cargill.

Les PPA, des solutions flexibles et attractives

Cet accord illustre la stratégie de Galileo consistant à donner la priorité à la commercialisation des énergies renouvelables auprès de partenaires industriels, en fournissant des solutions flexibles et attractives sur un nombre croissant de marchés européens à des clients leaders dans leur secteur, tout en garantissant des flux de revenus prévisibles pour ses projets. « Nous sommes très fiers de cet accord avec Cargill : nous ajoutons un PPA exceptionnel à notre portefeuille de solutions de prélèvement avec des clients industriels, ce qui atténue les risques associés à la volatilité des marchés de l’énergie et à la fluctuation des prix de l’électricité. Travailler en étroite collaboration avec un leader mondial de l’industrie engagé en faveur du développement durable comme Cargill est très inspirant et a confirmé notre capacité à créer des solutions sur mesure qui répondent à des exigences spécifiques tout en générant de la valeur pour les deux parties », a ajouté Paolo Grossi, directeur commercial de Galileo. Galileo a été accompagné dans cette transaction par Parola Associati en tant que conseiller juridique. Trio (anciennement Altenex Energy) a assisté les parties sur le plan commercial.

Encadré

Quid de Galilée ?

Galileo est une plateforme paneuropéenne de développement et d’investissement dans les énergies renouvelables. Elle a été créée en 2020 avec pour mission d’apporter une contribution significative et substantielle à la transition énergétique en Europe, basée sur la vision industrielle selon laquelle la combinaison de quatre compétences clés fait la différence pour aborder avec succès la nouvelle ère des énergies renouvelables : le développement compétitif de projets, vente directe d’électricité verte aux consommateurs finaux, gestion professionnelle de l’énergie et solutions de financement innovantes. À ce jour, Galileo dispose d’un pipeline actif de plus de 10 GW de projets solaires photovoltaïques, éoliens terrestres et offshore et de stockage dans dix pays européens. Galileo est dirigé par Ingmar Wilhelm, business développeur et entrepreneur dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique, soutenu par une équipe de direction ayant une longue expérience internationale, et par quatre investisseurs institutionnels : Infratil Limited, la Commonwealth Superannuation Corporation (CSC), la Fonds de retraite néo-zélandais (NZ Super Fund) et Morrison & Co Growth Infrastructure Fund (MGIF).