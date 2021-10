LONGi annonce un engagement Â« Plant zÃ©ro net Â» lors de la confÃ©rence des Nations Unies sur la biodiversitÃ©

Le fondateur et président de LONGi, Li Zhenguo, a annoncé un engagement ambitieux de convertir la base de production de l’entreprise à Baoshan, dans la province du Yunnan, en sa première « usine nette zéro » d’ici 2023. L’annonce a été faite lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) à Kunming, en Chine et la livraison sur l’engagement verra le début de “Net-zero LONGi” et un champ d’essai pour le concept de développement durable “Solar for Solar” de l’entreprise.

Avec les défis croissants du changement climatique et de la perte de biodiversité, la réalisation du développement durable mondial est à la croisée des chemins. En tant que seule entreprise d’énergie solaire invitée à assister à la 15ème réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15), LONGi croit fermement que le photovoltaïque peut changer l’écologie de la Terre et contribuer à la protection de la biodiversité.

Le photovoltaïque et le stockage, une arme puissante pour atténuer le changement climatique

“Le changement climatique a un impact global sur la biodiversité, et les modes de développement énergétique déraisonnables représentent un facteur clé conduisant au changement climatique et à l’augmentation des problèmes de biodiversité” a déclaré Li, ajoutant que LONGi est un fervent partisan de l’action climatique, avec la conviction que le photovoltaïque et le stockage d’énergie peuvent être une arme puissante pour atténuer le changement climatique. La société a pris l’initiative de promouvoir la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité des produits photovoltaïques, en réduisant le coût de la production d’électricité photovoltaïque de plus de 90 % au cours de la dernière décennie, en fournissant un soutien technique pour atteindre les objectifs de pic de carbone et de neutralité.

« Solar for Solar »

LONGi a lancé son concept « Solar for Solar » en décembre 2018, basé sur la fabrication de produits photovoltaïques alimentés par la production d’électricité solaire, dans le but d’étendre le rôle du PV dans la restauration écologique. Le concept est né dans la province du Yunnan, où LONGi a été la première entreprise photovoltaïque à établir une base, jouant un rôle de premier plan dans le développement de la nouvelle industrie énergétique de la province. En 2020, LONGi a successivement rejoint RE100, EV100, EP100 et Scientific Carbon Target (SBTi), devenant ainsi la seule entreprise chinoise de technologie solaire à rejoindre quatre initiatives internationales en même temps. La base de production de l’entreprise à Baoshan, en fait la première « usine Net-zéro », était également une mise en œuvre concrète des quatre initiatives et peut être considérée comme le point de départ de « Net-zéro LONGi ».

Zéro émission dans les deux ans

Le Yunnan est la province avec l’énergie verte la plus abondante en Chine. La capacité installée représente 85 %, la production d’électricité à partir d’énergie verte atteignant 90 %, ce qui constitue une base très solide pour la construction d’une usine à consommation nette zéro. “Nous prévoyons sur deux ans d’atteindre zéro émission dans le périmètre opérationnel de la base de LONGi Baoshan en achetant de l’énergie verte, une transformation technologique économe en énergie et des mesures de compensation des émissions de carbone.” Li a divisé la réalisation de la « Usine Net-zéro » en quatre étapes : premièrement, s’assurer que 100 % de la base de Baoshan utilise de l’énergie verte tout au long de l’année ; deuxièmement, l’achèvement de la transformation de la technologie de production des matériaux de dépôt de carbone de la base pour réduire considérablement les fuites de gaz naturel ; troisièmement, promouvoir la production verte dans la base et, enfin, acheter des réductions d’émissions certifiées chinoises (CCER) pour compenser les émissions de carbone qui ne peuvent pas être complètement éliminées. Li a conclu : « LONGi sera toujours un défenseur et un contributeur à l’harmonie écologique, n’épargnant aucun effort pour atteindre les objectifs nets zéro, promouvoir la transformation énergétique mondiale et s’associer à des partenaires de tous les horizons pour réaliser conjointement cette vision.