Label VertVolt : Enercoop seul fournisseur labellisé choix très engagé et sans nucléaire pour 100 % de son offre aux particuliers

Enercoop, la coopérative d’électricité vraiment verte et locale, obtient le niveau le plus exigeant du label VertVolt de l’ADEME : “Choix très engagé” et “Sans nucléaire” pour 100 % de son offre d’électricité à destination des particuliers. Ce label a pour objectif d’apporter plus de transparence aux consommateurs concernant l’impact des offres sur la transition énergétique en France. Cette labellisation vient mettre en lumière l’engagement d’Enercoop qui, depuis sa création en 2005, propose à ses clients une énergie citoyenne produite en France et sans recours à l’électricité nucléaire historique à bas coût (ARENH) utilisée par la majorité des autres fournisseurs. Labellisé “Choix très engagé” et “Sans nucléaire”, l’ADEME reconnaît ainsi l’engagement fort d’Enercoop pour la transition énergétique citoyenne !

Enercoop est aujourd’hui le seul à être labellisé “Très engagée” et “Sans nucléaire” pour son offre aux particuliers, n’ayant en effet pas recours à l’ARENH. L’ensemble des exigences posées à travers ce label viennent corroborer l’attente des consommateurs en la matière. En effet, dans une étude menée par OpinionWay et Enercoop en 2021, 83 % des Français considèrent que les consommateurs devraient être clairement informés du détail de la provenance de l’électricité dans une offre 100 % renouvelable. De plus, près de la moitié des Français (47 %), se déclarent prêts à payer leur offre d’électricité plus chère si elle provient d’un fournisseur qui achète son électricité à des citoyens et/ou des collectivités. Enfin, 79 % des Français ayant souscrit à une offre “d’électricité verte” se disent prêts à en changer pour une offre garantie sans nucléaire.“Enercoop a participé, aux côtés de l’ADEME et divers acteurs de l’énergie, aux échanges autour de l’élaboration du label VertVolt, et nous saluons la volonté d’apporter plus de transparence aux consommateurs. Il était en effet indispensable pour les citoyens de disposer de plus de lisibilité sur le détail des offres d’électricité sur le marché”, déclare Eugénie Bardin, responsable des Affaires Publiques chez Enercoop.

L’offre Enercoop pour les particuliers : le plus haut niveau d’exigence du label

Depuis près de dix ans, le contrat direct est au cœur du modèle d’approvisionnement d’Enercoop qui achète conjointement l’électricité et la garantie d’origine associée, à plus de 370 producteurs en France. Par ailleurs, en certifiant que les clients particuliers d’Enercoop font un choix “Très engagé”, ce label valorise les installations aux mains de collectifs citoyens et/ou de collectivités constituant la moitié des sites de production qui vendent leur électricité à la coopérative. Cette reconnaissance qu’apporte l’ADEME vient conforter l’objectif que se donne Enercoop depuis ses débuts : donner aux citoyens le pouvoir d’agir sur leur énergie. C’est ainsi que la coopérative soutient des projets exemplaires d’énergie renouvelable tant par leur dimension citoyenne que par leur dimension écologique. Le réseau des coopératives Enercoop permet par ailleurs aux citoyens et acteurs locaux d’envisager de nouvelles façons de produire et de consommer l’électricité dans leur territoire. “Depuis sa création en 2005 à la suite de la libéralisation du marché de l’électricité, Enercoop a toujours eu à cœur d’assurer à ses consommateurs la meilleure traçabilité de leur facture, via l’achat conjoint de l’électricité et de la garantie d’origine auprès de producteurs d’énergie renouvelable en France. Enercoop refuse par ailleurs l’accès à l’énergie nucléaire à bas coût vendue en France grâce au système de l’ARENH. Même si Enercoop regrette que la labellisation des offres découle d’un acte volontaire des fournisseurs, le label VertVolt est un premier pas positif pour contrer le greenwashing de certains fournisseurs et accélérer la transition énergétique sur les territoires”, ajoute Julie Archambeaud, directrice Énergie d’Enercoop.

Encadré

Le Label VertVolt, c’est plus de transparence dans les offres d’électricité verte !

Le label VertVolt de l’ADEME vise à apporter plus de transparence aux consommateurs sur les offres d’électricité verte. Il est composé de deux niveaux de labellisation : “Choix engagé” et “Choix très engagé”. En plus de ces critères, l’ADEME a voulu montrer quels fournisseurs n’avaient pas recours à l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) par la présence de la mention “Sans nucléaire” sur leur label. Les fournisseurs labellisés devront également montrer de quelle manière ils incitent à faire des économies d’énergie via un socle de mesures obligatoires. Le “Choix très engagé” – niveau le plus exigeant du label – demande aux fournisseurs d’acheter conjointement l’électricité auprès d’installations en France avec les garanties d’origine associées. En plus de cela, 25 % de l’approvisionnement qui constitue l’offre doit, soit valoriser la gouvernance locale, c’est-à-dire impliquer les acteurs locaux citoyens et/ou collectivités aux projets, soit s’appuyer sur des installations récentes (post 2015) qui ne bénéficient pas d’un soutien public.