L’investissement dans la blockchain sur les micro-rÃ©seaux, l’avenir des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques selon GlobalData

Les microgrids administrés par une blockchain sont devenus un thème central dans le secteur de l’énergie en rapide évolution. Amit Sharma, analyste en énergie chez GlobalData, une société leader dans le domaine des données et de l’analyse, donne son point de vue sur ce développement et sur ce qu’il est possible d’attendre des microgrids administrés par une blockchain. La taille du marché mondial des micro-réseaux devrait croître à un taux de croissance annuel de 15% entre 2018 et 2022 et devrait atteindre 30 milliards de dollars d’ici 2022. À mesure que le marché se libéralisera et que les énergies renouvelables se développeront, la blockchain offrira un moyen efficace de gérer les transactions de plus en plus complexes et décentralisées entre les utilisateurs, les petits et grands producteurs, les détaillants, les commerçants et les services publics.

Aujourd’hui dans le monde, il y aurait plus de 150 entreprises développant des outils énergétiques autour de la blockchain et la plupart des acteurs de ce marché naissant développent des outils pour les transactions d’énergie peer-to-peer. D’autres types de transactions pour la blockchain peuvent inclure l’échange de crédits d’énergie renouvelable ou d’énergie en gros. Plus de 100 projets de démonstration sont actuellement déployés ou prévus dans le seul secteur de l’électricité. Les start-up blockchain axées sur l’énergie ont collecté plus de 300 millions de dollars entre le deuxième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, et les experts du domaine d’activités s’attendent à ce que les investissements dans ce secteur de l’énergie atteignent plus de 5,8 milliards de dollars d’ici 2025.

LO3 Energy, basée à New York, collabore avec Siemens Digital Grid et next47, le bras financier de Siemens, sur le projet Brooklyn Microgrid. Une autre société, Electron, exploite la technologie de la blockchain pour faciliter la création de partenariats sur le réseau en collaboration avec le géant français de l’énergie, EDF. La blockchain joue un rôle clé lorsque les entreprises ont une infrastructure partagée. Power Ledger, une start-up australienne qui a levé 34 millions de dollars australiens dans un ICO, construit actuellement des plates-formes pour permettre l’exploitation commerciale de micro-réseaux en Thaïlande et en Inde et de deux bâtiments commerciaux en Australie occidentale.

Energi Mine, une start-up basée au Royaume-Uni, a créé une plate-forme basée sur une blockchain pour récompenser les utilisateurs économes en énergie avec des jetons qu’ils peuvent utiliser pour payer leurs factures d’énergie ou charger leurs véhicules électriques. Electrify, une société singapourienne, exploite un marché de comparaison des prix depuis que le pays libéralise son marché de l’électricité. Grid +, une start-up américaine, lancera son premier dispositif de vente au détail l’année prochaine au Texas, utilisant la blockchain Ethereum pour permettre aux utilisateurs, qu’ils soient consommateurs traditionnels ou propriétaires de panneaux solaires et de batteries, d’acheter et de vendre de l’électricité au prix de gros. La blockchain ne serait-elle pas en train de révolutionner le monde de l’énergie qui devient de plus en plus le monde de l’énergie digitale ?