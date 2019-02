Cambodge : Ciel & Terre partenaire solaire de Cleantech pour une centrale solaire flottante unique en son genre

Une centrale solaire flottante de 2,8 MWc a été achevée avec succès sur le réservoir situé sur le site d’une usine de ciment, Chip Mong Insee Cement (CMIC), au Cambodge. L’énergie propre générée par le système flottant sera entièrement destinée à l’autoconsommation du site. Ce générateur solaire a été assemblé et installé à l’aide de la technologie innovante et éprouvée Hydrelio® créée et brevetée par la société Ciel & Terre®, qui a également conçu et supervisé l’installation de l’ancrage. Ce projet est financé et développé par Cleantech Solar, le principal fournisseur d’énergie renouvelable auprès de sociétés asiatiques, en collaboration avec MEP EPC, Comin Asia. Le projet prouve une fois de plus que l’énergie solaire flottante peut désormais être plus abordable que les tarifs du réseau.

Le premier projet en son genre au monde

Le parc solaire flottant installé au Cambodge (2,8 MWc) est une première mondiale pour plusieurs raisons. Il s’agit du premier à être construit à partir d’un nouveau type de flotteur, l’Hydrelio® Equato, le premier avec une configuration à quatre rangées. De plus, cette installation est également la première en son genre au monde à avoir la solution Hydrelio® mise en œuvre dans une cimenterie.

En tant qu’investisseur, Cleantech Solar s’efforce d’optimiser les performances à long terme des systèmes afin de maximiser les possibilités de financement du projet et les économies de coûts énergétiques du sous-traitant. Hydrelio® de Ciel & Terre® était un choix judicieux pour leurs besoins. Alan Khor, responsable de l’ingénierie, des achats et de la construction chez Cleantech Solar, a déclaré : « Les clients se tournent vers Cleantech Solar parce que nous fournissons des systèmes solaires qui résistent à l’épreuve du temps. Notre modèle d’entreprise est tel que nous assumons la totalité du risque des performances de nos systèmes. Nous n’utilisons, par exemple, pas de composants non éprouvés ou de second choix. Cela a fait de Ciel & Terre® un choix évident compte tenu de leurs antécédents dans le domaine des technologies solaires flottantes. Nous sommes ravis de travailler avec eux, car ils partagent nos valeurs fondamentales: offrir une technologie sûre, de pointe et compétitive. Nous disposons aujourd’hui d’une centrale solaire à haute performance qui aidera Chip Mong Insee Cement à réduire ses émissions de CO2 de manière significative et à améliorer son résultat net sans qu’il soit nécessaire d’investir davantage. Ce projet solaire historique, composé de systèmes photovoltaïques de toit et flottants réunis sur un seul site, fera de l’usine de Chip Mong Insee Cement l’une des cimenteries les plus avancées d’Asie et souligne le ferme engagement de la société en matière de développement durable.

” Le projet a également permis la création d’une unité de fabrication pour le système flottant Hydrelio® en Thaïlande, créant de nouvelles opportunités d’emploi et de développement des compétences pour les habitants. La proximité de l’usine de fabrication du site d’installation réduit considérablement le temps et les coûts de transport, ce qui améliore l’efficacité du cycle de projet » poursuit le chef d’entreprise.

Aspect technique

L’avantage essentiel de l’installation photovoltaïque flottante de Chip Mong Insee Cement est d’optimiser l’espace disponible. En ajoutant le système flottant breveté Hydrelio® de Ciel & Terre® aux installations photovoltaïques solaires de 7 MWc implantées sur plusieurs toits de l’usine de Chip Mong Insee Cement Cambodia, la capacité du système photovoltaïque a donc encore été accrue en utilisant la surface du réservoir de ciment Chip Mong Insee, qui n’était pas utilisée auparavant. La solution flottante a permis de préserver les terres tout en produisant plus d’énergie verte pour la propre consommation de Chip Mong Insee Cement. On s’attend à ce que le système photovoltaïque flottant réduise considérablement l’évaporation de l’eau, aidant ainsi Chip Mong Insee Cement à renforcer son engagement en faveur de la conservation de l’eau. La capacité totale de l’installation atteint maintenant 9,8 MWc. Le système devrait produire 297 GWh d’électricité solaire tout au long de sa durée de vie, évitant ainsi environ 197 000 tonnes d’émissions de CO2. La solution d’ancrage a été réalisée par Ciel & Terre®. 49 ancres ont été installées sur des bancs difficilement accessibles via des outils spécifiques conçus par la société elle-même.

Nouvelles opportunités

«Ce projet ouvre de grandes opportunités», explique Harold Meurisse, représentant de Ciel & Terre ASEAN et Océanie. “C’est la confirmation qu’il existe un énorme marché mondial pour le groupe Ciel & Terre®, où le modèle d’autoconsommation offre un fort potentiel, comme le montre cette proposition de première mondiale derrière le compteur.” Selon le directeur, le premier enseignement de cette installation réside dans le fait que le solaire flottant s’avère plus compétitif que le réseau national, même pour des capacités limitées. «De plus, le projet de ciment Chip Mong Insee Cement a permis de concrétiser l’engagement précoce de Ciel & Terre® de fabriquer localement. L’équipe industrielle a travaillé dans un délai très serré pour démarrer et mettre en œuvre un processus de fabrication de haute qualité, afin de fournir les nouveaux produits Hydrelio® dans un pays prometteur. Il a ajouté:” Nous pourrions penser que cette technologie n’a pas encore révélé tout son potentiel, avec de nouvelles versions et davantage d’applications à découvrir. ”

