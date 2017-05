L'Intersolar Award fÃªte ses 10 ans : voici les finalistes pour le prix d'innovation du secteur solaire 2017

Le prix Intersolar Award, qui récompense des solutions et des produits prometteurs pour le secteur solaire, fête son dixième anniversaire. Les participants ont proposé cette année aussi de remarquables innovations qui seront primées dans les catégories « Photovoltaïque » et « Projets solaires exceptionnels ». Des projets relevant du champ thématique « Énergies renouvelables intelligentes » ont été également autorisés à concourir pour la première fois. Le jury vient de publier le nom des finalistes. Parmi ces derniers seront désignés les lauréats qui recevront cette prestigieuse récompense le 31 mai 2017 à Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires.

La remise des prix le premier jour du salon qui met à l’honneur les finalistes et les gagnants intéresse autant les exposants que les décideurs de l’industrie solaire internationale. Les lauréats ne bénéficient pas seulement d’une grande visibilité le prix confirme aussi leur rôle de pionniers sur le marché. Pour le dixième anniversaire du prestigieux prix Intersolar AWARD, le jury récompensera pour la première fois des projets dans le domaine des énergies renouvelables intelligentes qui fait partie de la catégorie « Projets solaires exceptionnels » créée en 2016. Les projets présélectionnés font non seulement avancer la transition énergétique, mais conjuguent avec succès la production d’énergie, le stockage, l’intégration réseau et la gestion de l’énergie.

Les nouveaux modèles commerciaux offrent plus que l’approvisionnement en électricité

Une fois de plus, la catégorie « Projets solaires exceptionnels » met en lumière des projets innovants. De nouveaux modèles commerciaux dans des domaines encore inexplorés offrent un grand potentiel économique. Cela s’applique aussi bien aux innovations dans le domaine de l’installation qu’aux nouvelles approches dans les secteurs du marketing et de la facturation. Les projets soumis démontrent l’étendue du spectre des solutions individuelles : des installations photovoltaïques flottantes au Portugal, des quartiers résidentiels durables à Dubaï, des installations photovoltaïques sur les toits des wagons en Inde, le montage en façade et la commercialisation directe en Allemagne, des citernes de lait réfrigérées au Kenya ou bien encore des serres sud-africaines alimentées par un système photovoltaïque. La sélection des finalistes souligne l’importance des installations solaires bien au-delà de la production d’électricité. Ces projets peuvent améliorer le quotidien des populations dans des régions entières. Par exemple, il est désormais possible d’organiser une chaîne du froid complète pour conserver le lait des petites laiteries au Kenya grâce à une installation photovoltaïque combinée à des composants spéciaux. En outre, les nouveaux modèles d’installations photovoltaïques permettent la pose sur des surfaces jusque-là inutilisées comme les façades. Ainsi, le courant solaire peut être exploité dans les endroits dépourvus de vastes surfaces au sol.

Photovoltaïque : baisse des coûts, concepts optimisés et cloud

Dans la catégorie « Photovoltaïque », la gamme des innovations techniques et organisationnelles ne cesse de s’élargir. Les candidatures concernent d’une part les modules, les onduleurs, les structures porteuses, les technologies de production de modules et les composants électriques. D’autre part, les logiciels et les services pour la commercialisation et la gestion des installations photovoltaïques occupent une place de plus en plus importante. Les fabricants et les prestataires peuvent aujourd’hui réaliser des économies d’échelle et profiter de la croissance du marché pour faire baisser sensiblement les coûts. Par ailleurs, les fabricants de composants améliorent leurs processus, utilisent des matériaux plus efficaces ou simplifient le montage. C’est pourquoi la sélection du jury comprend des solutions pour des installations à construction légère, des concepts pour l’utilisation des plans d’eau et pour la gestion optimisée des vastes installations au sol de l’ordre du mégawatt. Une solution de mise en réseau des ensembles de batteries photovoltaïques fait aussi partie des finalistes : elle permet de regrouper des composants individuels pour constituer une solution en essaim permettant d’automatiser les processus à moindres frais.

Les solutions cloud et l’optimisation de l’autoconsommation ont aussi le vent en poupe. Le cloud permet de surveiller et de piloter les installations en temps réel. Les exploitants d’installations peuvent utiliser le cloud pour vendre le courant solaire excédentaire, en faire don ou le commercialiser autrement. Cette nouvelle économie a aussi un impact sur la production propre. Là où la production d’électricité est importante, le raccordement flexible d’utilisateurs supplémentaires en cas de production excédentaire par exemple s’avère intéressant.

Remise du prix et brèves présentations des finalistes

Les lauréats du prix Intersolar AWARD seront solennellement désignés le 31 mai au salon Intersolar Europe en même temps que les lauréats du prix ees AWARD. ees Europe, le plus grand salon professionnel d’Europe des batteries et des systèmes d’accumulation d’énergie, aura lieu parallèlement à Intersolar Europe. Avant la remise des prix, les finalistes répondront aux questions des visiteurs et présenteront brièvement leurs projets de 9 h 45 à 12 h et de 14 h à 16 h au forum de l’innovation et des applications. La remise de prix aura lieu au même endroit à partir de 17 h (hall A4, stand A4.530).

Les finalistes de la catégorie « Projets solaires exceptionnels »

- a2-solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (Allemagne) et le projet « Solar glass facade for the new town hall in Freiburg » : le nouvel hôtel de ville de Fribourg agrémenté de 880 modules solaires en verre est un bijou d’architecture. Pour ce projet phare, le photovoltaïque joue un rôle décisif pour atteindre les normes d’un bâtiment zéro émission.

- Ciel & Terre USA, Inc. (États-Unis) et le projet « World’s first hybrid FPV & hydroelectric system at the Alto Rabagão Dam » : l’installation photovoltaïque flottante sur un réservoir d’eau au Portugal sert à la production d’électricité renouvelable et se distingue par son utilisation optimale de la surface disponible. Elle contribue aussi à réduire l’évaporation.

- City Solar Energy Systems Installation & Maintenance L.L.C. (Dubaï) et son projet « The sustainable city Phase 1 » : cette ville durable à énergie zéro de plus de 500 hôtels particuliers et villas est en construction à Dubaï. Actuellement, les installations photovoltaïques d’une puissance de 7 MWc couvrent les besoins des bâtiments et de l’électromobilité. Le retraitement total de l’eau, l’agriculture urbaine et l’utilisation de matériaux de construction durables complètent le concept.

- GOLDBECK Solar GmbH (Allemagne) et le projet « Landfill Hellsiek » : une installation photovoltaïque empêche l’infiltration des eaux de pluie dans une décharge en Allemagne. L’installation d’une puissance d’environ 10 MWc abrite la décharge et réduit ainsi les coûts d’entretien de cette dernière tout en produisant de l’électricité.

- JA Solar Holdings Co., Ltd. (Chine) et son projet « Solar distribution & generation in Mauritania (SDGM) » : en Mauritanie, un pays où l’énergie solaire n’était guère répandue jusque-là, des installations au sol d’une puissance totale de 16,6 MW alimentent désormais huit villages reculés de manière fiable.

- Jakson Engineers Limited (Inde) et le projet « Commissioning roof-mounted solar PV systems on Indian Railways train carriages » : la compagnie ferroviaire Indian Railways équipe ses wagons de passagers d’installations photovoltaïques. L’électricité produite sert à l’éclairage et aux ventilateurs. Il s’agit d’un projet de grande envergure puisque la flotte compte 50 000 wagons.

- Manz CIGS Technology GmbH (Allemagne) et le projet « New ZSW building » : le système de montage pour les façades suspendues rétroventilées est conçu pour les modules standards. Le montage de la façade a été réalisé pour la construction du nouveau Centre de recherche sur l’énergie solaire et l’hydrogène (ZSW) à Stuttgart.

- Le comté de Narok (Kenya) et le projet « Talek solar power minigrid » : au Kenya, un petit réseau photovoltaïque alimente en électricité des logements et des entreprises. La facturation innovante s’effectue par mobile money.

- Next Kraftwerke GmbH (Allemagne) et le projet « Bridging the gap A virtual power plant for constant power supply » : cette centrale électrique virtuelle en Allemagne fournit de l’énergie de réglage à partir du photovoltaïque, de l’éolien et de la cogénération. Ce modèle commercial, qui inclut les prévisions météorologiques et la commercialisation directe, s’inscrit dans le présent et le futur.

- Phaesun GmbH Université de Hohenheim (candidature commune, Allemagne) et le projet « Solar powered cooling for enhancing milk value chains » : l’énergie solaire est la base d’un nouveau modèle commercial pour les petites laiteries au Kenya. Le photovoltaïque associé à des composants spécifiquement développés, comme la citerne de lait réfrigérée, permet d’assurer une chaîne du froid sans faille pour transporter du lait sain longue conservation.

- RAM Pharma (Jordanie) et son projet « Solar process steam generation at RAM Pharma » : cette centrale thermique en Jordanie produit de la vapeur à plus de 160 degrés Celsius. Les collecteurs de Fresnel génèrent l’énergie nécessaire aux processus d’une production pharmaceutique.

- Simpa Networks (Inde) et son projet « Simpa’s pay-as-you-go solar home system model » : ce modèle commercial indien ouvre de nouveaux marchés. Il couvre tous les aspects : du financement à la facturation en passant par l’installation, la surveillance à distance et le compteur. Une source fiable d’électricité renouvelable est ainsi disponible.

- Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH (Allemagne) et son projet « Smart energy revolution in apartment buildings » : le service énergétique du service municipal de la ville de Heidelberg en Allemagne permet aux locataires d’accéder à du courant solaire à bas prix. Ce modèle commercial innovant donne aux locataires une vue d’ensemble de leur consommation d’électricité, d’eau et de chauffage et crée donc les conditions d’un comportement respectueux du climat.

- SUNfarming GmbH (Allemagne) et son projet « SUNfarming Food & energy training project » : l’intégration du photovoltaïque dans les serres peut profiter à l’immense secteur de la production alimentaire dans le monde entier. Ce projet pilote en Afrique du Sud montre comment des régions jusque-là arides et inhospitalières ont pu être exploitées pour l’agriculture. Les modules bi-verre avec une transmission de 15 pour cent laissent passer suffisamment de lumière dans la serre.

- Trojan Battery (Colombie) et son projet « Trojan battery powered microgrid in Colombia » : cinq petits réseaux électriques sur la côte colombienne alimentent plus de 400 foyers. Ce système photovoltaïque a été conçu pour résister aux conditions difficiles de la jungle. Il est complété par des groupes électrogènes.

Les finalistes de la catégorie « Photovoltaïque »

- Array Technologies, Inc. (États-Unis) : le « DuraTrack HZ v3 Solar Tracker » est un tracker mono-axe pour les grandes installations au sol de l’ordre du mégawatt qui permet de déplacer 750 kWc par système. La construction optimisée fait baisser les frais d’installation, minimise les coûts de maintenance et améliore la fiabilité.

- Ciel & Terre International (France) : « HYDRE-LIO® » est un système qui permet la mise en place de grandes installations photovoltaïques sur les plans d’eau. Ainsi, de grandes surfaces comme les lacs de retenue, parfois proches des consommateurs, peuvent être exploitées à bas coût alors qu’elles ne pouvaient pas l’être auparavant.

- DAS Energy GmbH (Autriche) : la membrane plastique semi-flexible utilisable sur tous les toits « EVALON® Solar cSi » avec cellules solaires cristallines intégrées et une forte densité de puissance de près de 1 kWc pour 10 m2 de surface de toit ouvre la voie à de nouvelles applications. Le faible poids de la structure renforcée de fibres de verre permet son utilisation notamment sur les grands bâtiments commerciaux (constructions nouvelles et rénovation de toit).

- Enphase Energy (France) : « Enphase Home Energy Solution » est une solution solaire constituée de micro-onduleurs, de batteries lithium-ion haute performance avec un système de gestion de l’énergie et une application web/mobile pour les immeubles résidentiels. La configuration modulaire du système permet l’ajout d’accumulateurs et de panneaux photovoltaïques. Il est aussi possible d’intégrer au système par exemple un point de chargement pour la voiture électrique dans le garage.

- Hanwha Q Cells GmbH (Allemagne) : le « Q.PEAK RSF L-G4.2 375 » est un module monocristallin haute performance avec un raccordement par câble optimisé et un châssis innovant en acier plié. Ce concept de module est synonyme d’économie grâce à une structure porteuse simplifiée nécessitant moins de composants et de matériaux et permettant un montage rapide.

- Power-Blox (Suisse) : ce petit ensemble de batteries photovoltaïques compatible avec les minigrids peut être mis en réseau en essaim et évoluer vers la technologie Swarm et la série Power-Blox 200. Ce système permet le montage simple d’un approvisionnement électrique autogéré et autoadaptatif dans les régions hors réseau. Les appareils 230 V habituels peuvent y être raccordés.

- Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG (Allemagne) : le système de structure porteuse de construction légère « PMT EVOlution South / East-West / 10° / 15° » est optimisé pour les grandes installations sur les toitures plates. Le montage sans outil et la réduction du nombre de pièces permettent un assemblage sûr et rapide. La stabilité est garantie par l’agrément technique général du système aérodynamique.

- SMA Solar Technology AG (Allemagne) : l’onduleur d’extérieur efficace et performant « Sunny Tripower CORE1 » de 50 kW s’installe rapidement et facilement avec peu de composants. L’appareil comprend six trackers MPP, la communication WiFi et d’autres fonctionnalités pour une nette réduction des coûts. Il convient aussi bien aux grandes installations sur toit qu’au sol.

- SolarEdge Technologies (Israël) : le développement actuel de l’optimiseur de puissance « S-Series Power Optimizer » pour modules photovoltaïques a gagné en efficacité et est 60 pour cent plus petit. Il sera désormais équipé d’un capteur de température pour la surveillance jusqu’à la prise de raccordement du module, dispositif d’arrêt d’urgence inclus. Cela améliore la sécurité d’une installation photovoltaïque sans coût supplémentaire par rapport au modèle précédent.

- Solaria Corporation (États-Unis) : Solaria a développé avec le « Solaria PowerXT™ 330 » un module haute performance de 330 Wc et un rendement de module jusqu’à 19,3 pour cent. Les cellules solaires standards monocristallines sont posées comme des tuiles dans le module. Cette disposition, le film arrière noir et le cadre noir permettent une optimisation de la surface associée à un design attrayant.

Critères de sélection des projets au prix Intersolar AWARD

Le prix Intersolar AWARD est décerné par les organisateurs d’Intersolar en collaboration avec un jury trié sur le volet. Sont autorisés à concourir les produits, projets, solutions et services présentés pour la première fois par les exposants de tous les salons Intersolar et ees 2017 du monde. Les versions perfectionnées de produits et services présentés les années précédentes peuvent également concourir. Les dossiers ont pu être soumis dans les catégories « Photovoltaïque » et « Projets solaires exceptionnels » et pour la première fois cette année au sein d’un nouveau champ thématique « Énergies renouvelables intelligentes » rattaché à cette seconde catégorie. Intersolar Europe 2017 aura lieu du 31 mai au 2 juin à la Messe München.

