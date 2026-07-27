Lightsource bp et Meta Ã©tendent leur partenariat avec un nouvel accord d’achat d’Ã©lectricitÃ© pour Mowata Solar en Louisiane

Lightsource bp et Meta ont finalisÃ© un contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© (CAE) Ã long terme pour soutenir Mowata SolarÂ , un projet solaire de 172 MWc (150 MWc) en cours de dÃ©veloppement dans la paroisse d’Acadia, en Louisiane.Â Ce CAE permettra d’accroÃ®tre la production d’Ã©lectricitÃ© sur le rÃ©seau local, renforÃ§ant ainsi l’engagement de Meta Ã dÃ©velopper la capacitÃ© Ã©nergÃ©tique dans les rÃ©gions oÃ¹ elle opÃ¨re.

Cette annonce marque la signature d’un nouveau contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© solaire avec Meta, gÃ©rÃ© par Lightsource bp. En 2022, Meta a signÃ© un contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© Ã long terme pour l’Ã©nergie produite par la centrale solaire Arche Solar de 134 MWc (107 MWac), situÃ©e Ã Gorham Township, dans l’Ohio. Â«Â Nous sommes dÃ©terminÃ©s Ã ce que les communautÃ©s et le rÃ©seau Ã©lectrique de la Louisiane bÃ©nÃ©ficient de notre prÃ©sence. Notre partenariat avec Lightsource bp pour la mise en service de 150 MWc de nouvelle centrale solaire Mowata Solar reprÃ©sente une avancÃ©e significativeÂ : il accroÃ®t la production sur le rÃ©seau local et soutient la croissance Ã©conomique de la paroisse dâ€™Acadia. Nous sommes fiers de contribuer Ã une Louisiane plus rÃ©siliente et disposant de ressources Ã©nergÃ©tiques abondantesÂ Â», souligneÂ Amanda Yang, responsable des Ã©nergies propres et renouvelables chez Meta.

Â«Â Les Ã©nergies renouvelables peuvent soutenir lâ€™innovation technologiqueÂ Â»

Les solutions d’achat d’Ã©lectricitÃ© de Lightsource bp sont conÃ§ues pour fonctionner en complÃ©ment d’autres formes d’Ã©nergie, dans le cadre d’une stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique intÃ©grÃ©e. Lightsource bp s’appuie sur des cadres commerciaux flexibles pour Ã©laborer des solutions sur mesure rÃ©pondant aux prioritÃ©s spÃ©cifiques de chaque client, en combinant une capacitÃ© de production disponible sur le rÃ©seau, des solutions technologiques de pointe et une vaste expÃ©rience dans la conception de profils Ã©nergÃ©tiques diversifiÃ©s. Â«Â Lâ€™Ã©largissement de notre partenariat avec Meta grÃ¢ce Ã ce contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) renforce la capacitÃ© de Lightsource bp Ã dÃ©ployer des solutions dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã grande Ã©chelle, en phase avec les besoins Ã©nergÃ©tiques et opÃ©rationnels croissants du secteur technologique. Avec Mowata Solar, Lightsource bp investit 237 millions de dollars dans lâ€™infrastructure Ã©nergÃ©tique de la Louisiane, crÃ©ant ainsi des centaines dâ€™emplois dans le secteur de la construction et apportant des retombÃ©es Ã©conomiques durables Ã la paroisse dâ€™Acadia. Ce partenariat illustre comment les Ã©nergies renouvelables peuvent soutenir lâ€™innovation technologique et stimuler une croissance Ã©conomique significative dans les communautÃ©s de LouisianeÂ Â», ajouteÂ Emilie Wangerman, directrice gÃ©nÃ©rale adjointe de Lightsource bp aux Ã‰tats-Unis.

INFO derniÃ¨re minuteÂ !

BP serait en discussions avancÃ©es pour cÃ©der sa filiale solaire Lightsource

BP p.l.c. est en discussions avancÃ©es pour vendre sa branche d’Ã©nergie solaire, Lightsource, Ã un consortium soutenu par le fonds souverain du KoweÃ¯t. Cette opÃ©ration intervient alors que la major pÃ©troliÃ¨re se dÃ©sengage des Ã©nergies renouvelables aprÃ¨s avoir abandonnÃ© sa stratÃ©gie de transition verte amorcÃ©e il y a plusieurs annÃ©es. Qualitas Energy, une sociÃ©tÃ© de capital-investissement spÃ©cialisÃ©e dans les Ã©nergies vertes, et Wren House, la branche infrastructures de la Kuwait Investment Authority (KIA), se sont alliÃ©s pour soumissionner pour Lightsource, selon plusieurs sources proches du dossier. La cession de Lightsource, qui Ã©tait le plus grand dÃ©veloppeur solaire d’Europe lorsque BP y a investi pour la premiÃ¨re fois en 2017, s’inscrit dans le cadre d’un programme de cessions d’actifs. BP cherche Ã rÃ©duire son endettement et Ã se recentrer sur le pÃ©trole et le gaz aprÃ¨s un virage vers les Ã©nergies vertes jugÃ© infructueux et abandonnÃ© l’an dernier.