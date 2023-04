L’IEA PVPS publie le nouveau Snapshot of Global PV Markets Report 2023

IEA PVPS s’est distingué au fil des ans en produisant des rapports impartiaux sur le développement du PV partout dans le monde, sur la base des informations des gouvernements officiels, des organismes et des sources fiables de l’industrie. Cette 11ème édition du « Snapshot of Global PV Markets » vise à fournir des informations préliminaires sur l’évolution du marché du PV en 2022. Un rapport qui en dit long sur l’impact incontournable du PV dans le monde !

Grâce à ses coûts constants, à ses performances techniques et à son accessibilité, et à ses procédures d’autorisation généralement plus rapides que l’éolien ou l’hydraulique, le photovoltaïque représentait les deux tiers de toutes les nouvelles technologies d’électricité renouvelable en 2022,

“Le solaire est désormais une source d’énergie usuelle et courante”

La base PV mondiale a de nouveau augmenté de manière significative en 2022, atteignant 1 185 GW (≈ 1,2 TW) de capacité cumulée selon les données préliminaires du marché, à la fois malgré et à cause des hausses de prix post-covid et des conflits géopolitiques européens. Avec 240 GW de nouveaux systèmes installés et mis en service, et près d’une douzaine de pays avec des taux de pénétration supérieurs à 10 % (plus de 19 % pour l’Espagne !), le PV a démontré qu’il est un contributeur sérieux, majeur et à long terme à une production d’électricité compétitive en termes de coûts et en matière de réductions d’émissions du secteur de l’énergie.

Les principales tendances comprennent :

• Le marché chinois continue de dominer à la fois la capacité nouvelle et cumulée. Il a ajouté 106 GW ou 44 % de la nouvelle capacité pour atteindre 414,5 GW de capacité cumulée, soit plus du double qu’en Europe. Cette forte croissance fait suite à celle des années précédentes – 54,9 GW en 2021 et 48,2 GW en 2020, et équitablement répartie entre systèmes centralisés et distribués.

• L’Europe affiche une forte croissance continue avec 39 GW installés, menée par l’Espagne (8,1 GW), l’Allemagne (7,5 GW), la Pologne (4,9 GW) et les Pays-Bas (3,9 GW). Les prix élevés du marché de l’électricité ont renforcé la compétitivité du photovoltaïque et plusieurs pays ont adopté des politiques pour accélérer davantage le PV conformément aux engagements de l’UE et de la souveraineté énergétique nationale – tandis que d’autres adoptent des politiques pour réduire les injections en raison de la congestion du réseau.

• Le marché américain s’est contracté à 18,6 GW sous l’influence combinée des problèmes commerciaux et des arriérés de connexion au réseau, tandis que le Brésil a installé un niveau élevé de 9,9 GW, doublant presque la nouvelle capacité de l’année précédente.

• L’Inde affiche à nouveau une forte croissance avec 18,1 GW, principalement dans les systèmes centralisés, et une pénétration du PV de près de 10 %. De forts volumes en provenance d’Australie (3,9 GW malgré des problèmes de chaîne d’approvisionnement) et de Corée complètent le marché régional.

• Le Japon est resté stable à 6,5 GW, comme en 2021.

Le PV, l’une des solutions la plus pertinente pour lutter contre les changements climatiques

Neuf pays ont désormais des taux de pénétration supérieurs à 10 %, l’Espagne, la Grèce et le Chili dépassant les 17 %, et bien que la congestion du réseau soit devenue un problème, les mesures politiques, les solutions techniques et le stockage fournissent déjà des solutions viables pour améliorer la pénétration du PV. Les marchés individuels restent sensibles au soutien politique malgré la concurrence sur la plupart des segments de marché dans de nombreux pays, mais le soutien politique se déplace vers des mesures indirectes telles que l’accélération de l’autorisation ou la facilitation des modèles de prosumer ou la gestion de la congestion du réseau. Les préoccupations croissantes concernant la concentration de la chaîne d’approvisionnement en amont en Chine ont conduit à des initiatives et à un soutien politique pour la fabrication locale. Le PV a joué un rôle important dans la réduction des émissions de CO2 de l’électricité en 2022, avec les deux tiers de la nouvelle capacité renouvelable installée en 2022, générant plus de 50 % de la production à partir de la nouvelle capacité renouvelable et évitant environ 1 399 Mt d’émissions annuelles de CO2, en hausse de 30 % par rapport à 2021. Cela représente environ 10 % des émissions totales du secteur de l’électricité et de la chaleur et 4 % de toutes les émissions énergétiques. Cela a continué à positionner le PV comme l’une des principales solutions existantes et en développement pour lutter contre le changement climatique ici et maintenant.

iea-pvps.org/snapshot-reports/snapshot-2023/