Les condensateurs synchrones d’ABB sont mis en service Ã  Liverpool pour stabiliser le rÃ©seau Ã©lectrique britannique

ABB a réalisé un important projet clé en main pour Statkraft, le plus grand producteur d’énergie renouvelable d’Europe, afin d’aider à restaurer l’inertie manquante du système, vitale pour le fonctionnement stable du réseau électrique britannique. C’est essentiel, car le pays abandonne les combustibles fossiles pour utiliser davantage d’énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire!

Le projet comprend deux systèmes de condenseurs synchrones à haute inertie d’ABB installés au parc Lister Drive Greener Grid à Liverpool. Ils sont désormais opérationnels et fournissent environ 1% des besoins en inertie du Royaume-Uni prévus pour 2025.

Garantir la stabilité de la fréquence et de la tension du réseau

Traditionnellement, les turbines alimentées par des combustibles fossiles ont fourni l’inertie nécessaire au maintien de réseaux électriques stables. Aujourd’hui, elles sont mises hors service et l’inertie du réseau diminue. Des solutions innovantes telles que Greener Grid Parks font partie d’un programme plus large visant à restaurer l’inertie qui serait fournie par cinq centrales électriques au charbon, ce qui permettrait aux consommateurs britanniques d’économiser environ 122 millions de dollars sur une période de six ans. Les condenseurs synchrones sont de grandes machines rotatives qui imitent le fonctionnement des générateurs au charbon ou au gaz afin de fournir une source alternative d’inertie de rotation. Ils ont été déployés par ABB pour renforcer les réseaux électriques dans de nombreux projets à travers le monde. Cependant, Lister Drive est le premier projet au monde à présenter une configuration à forte inertie qui associe un condenseur synchrone à un volant d’inertie de 40 tonnes. Cette approche multiplie par 3,5 l’inertie instantanément disponible pour garantir la stabilité de la fréquence et de la tension du réseau dans les limites étroites indispensables au maintien de la fiabilité du réseau.

Comment une technologie innovante peut relever le défi de l’inertie

Heikki Vepsäläinen, président de la division Large Motors and Generators d’ABB, a déclaré : « La décarbonisation de la production d’électricité est un élément essentiel de l’objectif mondial de zéro émission. Notre défi est de réaliser cette ambition tout en maintenant des réseaux électriques stables et fiables. C’est là que les condenseurs synchrones sont appelés à jouer un rôle clé. Nous sommes donc ravis d’avoir travaillé avec Statkraft sur ce projet novateur qui démontre déjà comment une technologie innovante peut relever le défi de l’inertie ». Les systèmes de condenseurs synchrones à haute inertie d’ABB ont été fabriqués en Suède et installés par l’équipe d’ingénieurs d’ABB UK. Pour garantir la disponibilité permanente de ce système vital, Statkraft a signé un contrat de 10 ans avec ABB pour des services de maintenance planifiée et de réponse rapide. Une suite complète de solutions numériques de maintenance conditionnelle ABB Ability™ est désormais déployée pour optimiser les performances et prévoir les besoins de maintenance. En évaluant les données en temps réel à l’aide d’une analyse basée sur le cloud, l’équipe peut planifier des actions correctives avant que les problèmes ne surviennent, ce qui garantit la fiabilité du système.