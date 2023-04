Hestiom lance une offre aux particuliers qui associe panneaux photovoltaÃ¯ques et stockage

Le groupe Hestiom, acteur de la transition écologique et de l’efficacité énergétique, annonce le lancement d’une solution innovante à destination des clients particuliers qui associe l’installation de panneaux photovoltaïques couplée à une batterie de stockage. L’objectif est de pouvoir stocker en journée l’énergie produite par les kits solaires Hestiom pour l’utiliser en fin d’après-midi et dans la soirée quand la nuit arrive, sachant que le pic de production est généralement en milieu de journée.

La nouvelle solution Hestiom est une réponse à la forte hausse des prix de l’électricité. Grâce à la batterie de stockage, les clients ne sont plus contraints de revendre à EDF tout kilowattheure qui ne serait pas immédiatement consommé. En même temps, elle favorise la transition et l’autonomie énergétique à travers le développement des énergies renouvelables. « Lorsque l’électricité produite n’est pas utilisée à un instant T, elle est habituellement réinjectée dans le réseau. Ce système de revente du surplus n’est pas avantageux pour le client car un kilowattheure en autoconsommation vaut en moyenne 19 centimes d’euros, taxes et abonnement inclus, alors qu’il est racheté seulement 10 centimes par EDF. Un kilowattheure stocké dans la batterie rapporte donc 9 centimes de plus qu’un kilowattheure qui est réinjecté dans le réseau », explique Thierry Fallard, président du groupe Hestiom. L’objectif d’Hestiom est d’installer 1 150 kits solaires chez les clients particuliers en France en 2023, ce qui porterait à 4 000 le nombre de kits installés depuis 2018.

Une offre modulable et évolutive

La solution du groupe Hestiom vise ainsi à utiliser au maximum l’énergie produite par les panneaux solaires pour les besoins domestiques, afin d’éviter la réinjection du surplus dans le réseau EDF. L’offre est évolutive pour accompagner les clients vers l’autonomie énergétique. Le système de base est équipé d’une batterie permettant de couvrir les besoins domestiques d’une habitation pendant 1 à 3 heures en fonction de la consommation. Il peut ensuite être complété par un ou plusieurs modules de 5 kWh avec un maximum de 2 systèmes de 15 kWh, soit 30 kWh de stockage au total. Le client peut s’équiper en fonction de ses besoins et de la quantité d’électricité qu’il souhaite revendre sur le réseau.

L’innovation au service de la transition et de l’autonomie énergétique

Cette nouvelle offre marque le renforcement de l’expertise d’Hestiom sur le marché de la transition et de l’autonomie énergétique. Elle se conjugue à une culture d’entreprise axée sur la conception de produits innovants, différenciants et haut de gamme, la fabrication et l’approvisionnement de ses produits au plus près – Made in Alsace ou Made in France – en circuits courts dès que cela est possible mais aussi la confiance et la qualité du service, le groupe employant en direct la totalité de ses installateurs, ce qui le distingue de nombre d’acteurs du marché. En effet, toutes les poses de kits solaires et de batteries sont réalisées par des techniciens Aterno ENR, dûment qualifiés. Les démarches administratives sont également réalisées par la société. Le tout permet de garantir un service de qualité et sur-mesure.

Encadré

Quid du groupe Hestiom ?

Acteur de la transition écologique et expert de l’efficacité énergétique depuis 1993, le groupe Hestiom est présent dans l’ensemble de la France ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg. Le groupe, qui tire son nom de Hestia, la déesse antique du foyer, et home, le foyer en anglais, regroupe les filiales Aterno, experte du chauffage électrique, Aterno ENR, spécialiste des énergies renouvelables, et PowerPark, qui propose un carport solaire aux entreprises. Hestiom réalise un chiffre d’affaires de 50M€ (dont 25% à l’international), en croissance moyenne de 10% par an, et emploie plus de 200 collaborateurs. Il a installé ses produits Made in France chez 350 000 clients, mais aussi plus de 30 000 panneaux photovoltaïques. Il a permis d’économiser plus de 800 000 tonnes de CO2 en 2022. « Les filiales du groupe Hestiom sont unies par le même objectif d’accompagner la transition énergétique, et par la même exigence de qualité au service du client. C’est pourquoi nos radiateurs électriques basse consommation sont fabriqués en France et sont garantis à vie, par exemple, et nos techniciens présents sur tout le territoire constituent les interlocuteurs de référence pour les clients, de l’avant-vente à l’après-vente », déclare Thierry Fallard, président du groupe Hestiom.