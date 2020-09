Lhyfe en appelle aux Ã©nergies renouvelables pour un hydrogÃ¨ne propre

Lhyfe – producteur et fournisseur pionnier européen d’hydrogène propre – se réjouit du plan de relance annoncé jeudi par le gouvernement. Matthieu Guesné, son CEO et fondateur réagit à ces premières annonces et compte s’appuyer sur les énergies renouvelables.

« L’été 2020 a été incroyable pour le marché de l’hydrogène, avec un plan européen historique annoncé le 8 juillet par l’Europe, de même que les plans nationaux de l’Allemagne, du Portugal, de l’Espagne et maintenant celui de la France, sans oublier ceux des régions comme les Pays de la Loire. Le signal est plus que positif pour un secteur plein de promesses. L’hydrogène va en effet finir de décarboner les industries et les transports qui ne peuvent pas l’être via l’électricité directement ou par des batteries. C’est une transformation formidable pour l’environnement et pour l’économie locale qu’il faut amorcer sans plus attendre. Ce plan de relance est un très bon pas dans ce sens.

Premier site de production le 26 septembre en Vendée

En 6 mois, le paysage de Lhyfe a été transformé. Depuis notre levée de fonds de 8 millions annoncée en janvier, Lhyfe est passée de 10 à près de 40 projets situés en France et à l’étranger. Nous posons la première pierre de notre premier site de production le 26 septembre en Vendée : dès mai 2021, un plein de notre hydrogène propre coûtera 70€ à la pompe pour environ 700 km, soit un prix comparable aux carburants actuels et moins cher que celui de l’hydrogène bas carbone. » commente Matthieu Guesné.

Sur l’allocation de ces 7 milliards d’euros, le CEO poursuit : « Pour développer rapidement l’hydrogène en France, nous appelons de nos vœux le financement d’un réseau de stations à hydrogène en France, sans lequel les usages ne pourront se développer. 411 millions d’euros devraient permettre d’équiper les 411 stations existantes sur les aires d’autoroutes de France (l’Allemagne a investi 400 millions pour 400 stations). Le soutien de l’Etat sera également précieux pour aider nos entreprises, collectivités et particuliers à s’équiper en bus, camions et voiture – encore un peu chers – et pour aider les industriels à transformer leurs outils. C’est en misant sur ces postes que l’Etat pourra réellement développer le marché de l’hydrogène et contribuer à notre propre développement.

La soutenabilité des énergies renouvelables

Sur la priorité à donner à l’hydrogène propre, Matthieu Guesné fait le pari du développement accéléré des énergies renouvelables : « Par ailleurs, nous sommes convaincus qu’il est aujourd’hui possible et nécessaire de passer directement à l’hydrogène propre. Tous les voyants sont au vert pour cela : les coûts, la faisabilité technique, le potentiel de développement et la soutenabilité des énergies renouvelables. La preuve : nous livrerons notre hydrogène propre dès le printemps prochain à nos premiers clients depuis notre premier site de production en Vendée. Il est grand temps que l’énergie entre dans la logique des circuits-courts. »

Enfin, Lhyfe annoncera prochainement l’ouverture de sa première filiale à l’international. Une annonce qui va également dans le sens de la volonté de l’Europe de se mettre en ordre de marche pour développer ensemble cette énergie d’avenir.