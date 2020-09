GEG ENeR ; une centrale PV au sol, en lieu et place dâ€™un ancien centre dâ€™enfouissement technique, Ã  Portes-lÃ¨s-Valence (26)

GEG ENeR, la SEM ROVALER, et SILABE se sont associées pour concevoir, réaliser et exploiter une centrale photovoltaïque au sol, située à Portes-lès-Valence, au lieu-dit Les Galles. Cette centrale permettra de requalifier 3 hectares d’un ancien centre d’enfouissement technique, fermé en 1995. D’une puissance installée de 2,7 MWc, la centrale produira environ 3,5 GWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation de 750 foyers. L’énergie est injectée sur le réseau public de distribution HTA Enedis via un raccordement intégralement souterrain de 800 m de long. Les travaux de construction ont débuté début juillet. La mise en service de la centrale photovoltaïque est prévue pour octobre 2020. Ce parc représente un investissement de 2,3 M€.

Dans le cadre de l’aménagement du site des mesures particulières sont mises en œuvre, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, afin de réduire et de compenser les impacts sur la faune et la flore : travaux hors période de nidification, création de nouveaux espaces propices aux différentes espèces d’oiseaux, suivi naturaliste durant la phase d’exploitation. Des études environnementales poussées ont également été menées en associant des naturalistes locaux pour examiner l’état initial de l’environnement de la centrale (paysage, patrimoine, cadre de vie, santé humaine, pollution, etc.) pour aboutir au projet de moindre impact qui valorise le plus ce site.

Encadré

Les entreprises qui construisent le parc

- VOLTEC Solar (67) : fabricant des modules photovoltaïques

- VSB Energies Nouvelles (30) : contractant général

- Groupe CHEVAL (26) : terrassement, préparation de site

- iJES (Espagne) : Structures

- TechInter / EDF Electrotechnics (56) : Poste électrique

- Suivi environnemental : LPO 26

- Bureau de contrôle et CSPS : Bureau Veritas