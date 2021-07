L’hÃ©ritage de Solar Impulse va encore plus loin avec le H55

Lorsqu’ils ont réalisé le premier vol solaire électrique autour du monde en Solar Impulse 2, Bertrand Piccard et André Borschberg ont dû se relayer dans le cockpit monoplace pour des raisons de poids. Pour célébrer le 5ème anniversaire de leur tour du monde historique, les co-fondateurs et les pilotes de Solar Impulse ont aujourd’hui – pour la première fois – partagé le cockpit d’un avion électrique construit pour des applications commerciales.

Les pilotes ont décollé de Sion, en Suisse, à bord du Bristell Energic, un avion zéro émission dont les systèmes de propulsion et de gestion de batterie ont été développés par H55. H55 est le spin-off technologique du projet Solar Impulse, mis en place par André Borschberg et deux collègues à la suite du tour du monde. Il sera commercialisé fin 2022. La technologie hautement propre et efficace du H55 fait partie des 1000 premières solutions que Bertrand Piccard et sa Fondation Solar Impulse ont certifiées pour combiner protection de l’environnement et rentabilité économique.

Lorsque Solar Impulse a atterri à Abu Dhabi le 26 juillet 2016 après avoir fait le tour du monde, beaucoup l’ont considéré comme la ligne d’arrivée d’un projet ambitieux servant de symbole puissant pour la transition énergétique. Cinq ans plus tard, ses co-fondateurs montrent que Solar Impulse n’a jamais eu de ligne d’arrivée et que ses exploits dépassent la symbolique. Son héritage pionnier se perpétue à la fois dans le travail du H55 pour permettre une aviation propre, ainsi que dans la mission de la Fondation Solar Impulse de favoriser l’adoption plus rapide de technologies efficaces.

Bertrand Piccard a déclaré : « La réussite n’est jamais un but en soi ; ce n’est qu’un moyen d’aller plus loin. Lorsque j’ai atterri à Abu Dhabi il y a cinq ans, j’avais prédit que des avions électriques de passagers voleraient d’ici dix ans. Le vol d’aujourd’hui dans le spin-off de Solar Impulse, le Bristell Energic propulsé par H55, montre que nous sommes sur la bonne voie. C’est aussi une émotion particulière de partager pour la première fois le cockpit d’un avion électrique avec mon partenaire André. H55 est la preuve parfaite que des technologies propres et efficaces nous permettent de faire tellement mieux pour l’environnement et dans tous les domaines de l’industrie. Et en plus, ce vol bas carbone m’a rappelé à quel point il est génial de voler sans bruit ! Une expérience fantastique. Je suis fier de compter H55 parmi les solutions que la Fondation Solar Impulse a labellisées pour profiter à la fois à l’environnement et à notre économie ».

André Borschberg a commenté : « Le Bristell Energic est la première étape commerciale en tant qu’avion électrique après notre vol autour du monde avec Solar Impulse. De nombreux autres avions seront soit convertis en avions électriques, soit nouvellement conçus pour bénéficier pleinement des avantages considérables de la technologie de propulsion électrique développée par H55. Dans dix ans, nous verrons les premiers avions de banlieue transporter des passagers de villes en villes avec un impact sonore et des émissions de CO2 limités. »