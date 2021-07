EverWatt investit dans la start-up Selfee et ambitionne de quadrupler son chiffre dâ€™affaires dâ€™ici Ã  2024

EverWatt, spécialiste de l’aménagement énergétique des Territoires vers la neutralité carbone, annonce sa prise de participation dans la société Selfee, l’opérateur d’équilibre énergétique local dédié aux collectivités territoriales. Cet accord scelle une participation minoritaire d’EverWatt, à hauteur d’un million d’euros. Il permet aux deux acteurs de renforcer leurs actions sur le territoire pour la rénovation énergétique des bâtiments, l’accélération des projets d’énergies renouvelables, le déploiement de l’hydrogène et le développement de l’économie circulaire. Par ailleurs, à travers ce rapprochement, EverWatt consolide sa croissance, ambitionne de quadrupler son chiffre d’affaires d’ici à 2024 et poursuivra l’accompagnement au développement de Selfee en 2022.

EverWatt et Selfee partagent des valeurs fortes et une ambition commune : celle d’accélérer la transition énergétique des territoires. EverWatt travaille au cœur des Territoires pour accompagner les collectivités, les entreprises et les particuliers vers la neutralité carbone, en réalisant du conseil stratégique, des études de conception et d’ingénierie, en supervisant la réalisation et mise en œuvre des projets et en assurant l’exploitation et la maintenance. A l’échelle d’un écosystème local – ensemble de bâtiments, ZAE, collectivité territoriale, usine et ses entreprises voisines, habitat, école et tertiaire –, les équipes d’EverWatt mettent œuvre des solutions qui :

• diminuent les consommations d’énergie,

• produisent, stockent et distribuent des énergies renouvelables,

• absorbent et/ou compensent les émissions carbone résiduelles.

EverWatt s’appuie sur un panel de sociétés expertes (Orygeen, Sunvie, Francénergies, Levisys, pHYnix, 3J Consult, ZE-Energy, Hamo + et maintenant Selfee) pour maîtriser la chaîne de valeur et développer des projets à impacts.

Deux expertises complémentaires, au service de la décarbonation des territoires

Selfee, quant à lui, est un opérateur du marché de l’électricité qui permet aux collectivités locales d’acheter en circuit court, à prix local, l’électricité produite sur leur territoire, en étant l’unique intermédiaire entre le producteur d’énergie et l’acheteur. La start-up fournit les bâtiments publics en électricité à partir de sources de production renouvelables et locales et assure la couverture des besoins complémentaires en temps réel. Son modèle permet de dépasser les limites de l’autoconsommation collective d’électricité et de réaliser des opérations économiquement rentables. Selfee rassemble déjà des collectivités territoriales pionnières représentant la diversité des territoires français (Nantes Métropole, Bordeaux Métropole, Région Bourgogne FrancheComté, Mairie de Paris, Département de la Creuse, etc), et aspire à la création de nouvelles solidarités entre elles, en particulier entre zones urbaines, naturellement consommatrices, et zones rurales plus facilement productrices d’électricité.

Des ambitions de développement communes en faveur des collectivités territoriales

Cette prise de participation d’EverWatt et l’augmentation de capital de Selfee permet aux deux sociétés de créer des synergies fortes entre leurs équipes, en renforçant la diversité de leurs compétences et métiers, et constitue une opportunité réciproque de développement. L’ambition est de proposer un accompagnement complet et sur-mesure aux collectivités territoriales, quels que soient leurs besoins : de la structuration d’une stratégie de durabilité jusqu’au déploiement opérationnel. Par ailleurs, la prise de conscience actuelle de l’importance des circuits courts et de la maîtrise des approvisionnements locaux crée de réelles opportunités pour EverWatt et pour Selfee. « EverWatt renforce sa position de point d’entrée unique pour l’aménagement énergétique et la décarbonation des territoires. Selfee sera notre tête de pont pour construire de nouvelles solutions avec les collectivités territoriales et nous permettra de répondre aux préoccupations de nos clients », explique André May, Président d’EverWatt. « Intégrer EverWatt en tant qu’unique investisseur permet à Selfee de faire partie d’un écosystème porteur et en croissance sur le secteur. A travers cette augmentation de capital, nous bénéficions d’un accompagnement dans notre développement et de l’appui des autres activités d’EverWatt dans la réponse aux appels d’offre. Ce rapprochement initie des synergies positives et concrètes, à plus grande envergure. », ajoutent Sandra Magnin et Dominique de Maricourt, co-fondatrices de Selfee.

Une croissance durable pour

EverWatt Le positionnement d’EverWatt, basé sur l’association d’expertises, lui permet de créer des projets à forts impacts sur l’ensemble des territoires. L’entreprise développe un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros en 2020. Dans le cadre de ses prises de participation, nouvelles acquisitions et de sa croissance organique, EverWatt a pour objectif de quadrupler son chiffre d’affaires en deux ans et ambitionne de devenir l’acteur indépendant de référence dans l’accompagnement des territoires vers la neutralité carbone.