LG SOLAR obtient la certification Â« Bilan Carbone Â»

La branche LG Solar de LG Electronics, spécialisée dans l’énergie solaire photovoltaïque, est aujourd’hui entièrement certifiée pour participer aux appels d’offres CRE4 en France. Certisolis confirme l’éligibilité des modules photovoltaïques LG Solar pour participer à ces appels d’offres grâce à un bilan carbone très faible. Il est en effet obligatoire d’utiliser un organisme de certification accrédité selon la norme ISO 17065 pour obtenir une validation de l’évaluation du carbone.

« Pour obtenir ce certificat, LG Solar a réalisé une analyse de cycle de vie de ses produits afin de répondre aux critères fixés par la CRE. Cette analyse a été menée par Solstyce, qui a procédé à un audit de l’ensemble de la chaîne de production afin d’évaluer l’empreinte carbone dès la phase de conception du module. Les résultats obtenus ont été exceptionnels. LG Solar présente un des meilleurs bilans carbone sur le marché français », souligne Maaty Bouanane, Directeur des ventes LG Solar France.

La France, un marché stratégique à fort potentiel de croissance pour LG Electronics

Avec cette nouvelle certification, LG Electronics a pour ambition d’accroître ses parts de marché en se positionnant sur les différents appels d’offres planifiés par la CRE jusqu’en 2020. Alors que ces derniers représentent près de 80% du marché photovoltaïque en France, LG Electronics compte sur sa pérennité financière, la performance de ses modules ainsi que sa réputation pour être compétitif sur le marché.

Avec 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires, le groupe LG Electronics bénéficie d’une notoriété reconnue sur le marché et instaure un climat de confiance avec ses clients, notamment en ce qui concerne les garanties produits et performances des modules photovoltaïques.

« Nous offrons une garantie produit de 12 ans et une garantie performance à 84,8% pendant 25 ans sur l’ensemble des modules LG Solar. Notre stabilité financière est un vrai gage de sécurité pour nos clients. De plus, la production d’énergie (kWh/kWc) de nos modules à haut rendement favorise un meilleur retour sur investissement sur le long terme, notamment nécessaire pour les projets d’envergures sur bâtiments et sur sols », précise Maaty Bouanane.

LG NeON 2 : une gamme de produits haute performance idéale pour les projets de la CRE

Avec la gamme de modules « n-type » LG NeON 2, LG Electronics propose une technologie de haute performance générant une puissance pouvant aller jusqu’à 335 Wc[3]. Cette nouvelle technologie « CELLO » améliore les performances et la fiabilité du module en remplaçant 4 busbars par 12 fils fin.

« Grâce à cette technologie de haute performance, la puissance générée par module permet au client de réduire sensiblement son « coût total projet » et ainsi faire des économies. Pour une même puissance, notre client aura besoin de moins de modules, moins de surface et moins de temps de pose, ce qui favorisera une meilleure optimisation de son installation », conclut Maaty Bouanane.

LG Electronics poursuit ses investissements afin d’augmenter le rendement des modules et améliorer son bilan carbone. L’objectif du groupe est de se positionner sur le marché comme l’entreprise la plus innovante sur le plan mondial avec le plus faible bilan carbone.

Plus d’infos…