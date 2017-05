Les webinaires SMA du joli mois de mai

Pour tout savoir sur le SMA Power+ Solution, solution économique, facile à installer, qui réunit l’efficacité du Sunny Boy avec la solution d’optimisation DC SMA / Tigo, SMA organise . gratuitement un webinaire SMA Power+ Solution le mardi 16 mai 2017 9h30 11h00. Ce webinaire abordera les thématiques suivantes :

Qu’est-ce qu’un optimiseur et différence avec d’autres applications

Pourquoi Tigo

L’installation et les différents composants

Les applications

Visualisation et surveillance

Dimensionnement

Autres éléments techniques comme la compatibilité

Une semaine plus tard, le mardi 23 mai – 9h30 11h00, le webinaire SMA sera consacré au Sunny Boy 3.0-5.0 avec SMA Smart Connected.

