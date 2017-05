Les Voleurs de feu en projection dans toute la Franceâ‚¬ et surtout en Bretagne

La tournée du film de Brigitte Chevet Les Voleurs de Feu, consacré à l’histoire de l’énergie solaire en France, a débuté le 4 mai dernier à Castelnaudary et se terminera le 1er juin à Apt au Cap’Cinéma Le César dans le Vaucluse. Entre temps de nombreuses dates sont à cocher en Bretagne notamment le 17 mai à Pontivy et le 21 mai à Etel dans le Morbihan, le 18 mai à Guingamp et le 19 à Perros-Guirrec dans les Côtes d’Armor, le 21 mai à Carhaix dans le Finistère et le 23 mai à Cesson-Sévigné dans l’Ille-et-Vilaine. La circulation du film dans les salles bretonnes est réalisée en partenariat avec Zoom Bretagne. Ce partenariat va notamment permettre à la réalisatrice Brigitte Chevet de rencontrer le public à l’issue de chaque projection pour des débats improvisés animés. La tournée passera également par Ville-sur-Yron le 20 mai et Lyon le 30 mai.

