Les vÃ©hicules Ã©lectriques et les Renouvelables en dÃ©bat princier sur la Riviera du 11 au 13 avril

Les journées EVER sont organisées pendant la 12e édition d’EVER 2017, salon dédié aux véhicules écologiques et aux Énergies Renouvelables, qui se déroulera du 11 au 13 avril 2017 à Monaco au Grimaldi Forum. Ces journées de débats et de conférences sont mises en place pour favoriser les échanges en B to B des principaux acteurs professionnels de la mobilité et de la transition énergétique. L’événement parrainé par le Prince Albert II sera un terrain d’accueil privilégié pour des rencontres de haut niveau, avec une vision futuriste du transport et de la transition énergétique.

Chaque journée sera animée par des tables rondes, des rencontres internationales et des débats sur différents thèmes annoncés comme la mobilité durable avec notamment les 1ères rencontres de la logistique urbaine dans la ville durable mais aussi l’énergie dans la ville de demain pour un Développement Durable avec les Rencontres Internationales des Énergies Renouvelables. Sans oublier une table ronde sur les outils numériques qui révolutionnent notre rapport à l’énergie. Un programme riche et varié pour montrer que lé révolution renouvelable est en marche !

Plus d’infos…