Les technologies dâ€™optimisation de la production intÃ©grÃ©e des onduleurs championnes de la gestion des ombrages

Optimiseur au niveau du module ou onduleur avec optimisation de la production intégrée ? C’est une question que se posent les installateurs lorsqu’il s’agit de concevoir un système photovoltaïque, en particulier quand l’ombrage entre en jeu. La réponse vient d’être donnée dans une étude de l’Université du Danemark du Sud (SDU). On en parle !

L’étude de l’Université du Danemark du Sud (SDU) montre que, dans presque toutes les conditions, un système photovoltaïque équipé d’onduleurs strings modernes avec technologie d’optimisation intégrée assure une production énergétique supérieure à celle d’un système équipé d’optimiseurs traditionnels au niveau du module. Par ailleurs, l’installation photovoltaïque comportant moins de composants électroniques, les risques de défaillance en sont réduits. Le temps et les coûts d’installation sont moindres et les travaux de maintenance sont plus faciles à effectuer.

Un nombre de composants divisé par trente

« Lors du développement de nos onduleurs, nous avons misé dès le départ sur des fonctions entièrement intégrées. SMA ShadeFix est une solution logicielle intégrée qui optimise considérablement la production énergétique des installations photovoltaïques. Elle est plus performante que les optimiseurs traditionnels utilisées pour maximiser la production des installations photovoltaïques », déclare Nick Morbach, Vice-Président Exécutif de la Business Unit Solutions Résidentielles et Commerciales chez SMA. « L’étude réalisée par la SDU vient confirmer que nous avions raison. Les onduleurs innovants de SMA disposent de toutes les fonctions dont nos clients ont besoin et assurent une production maximale des installations photovoltaïques. Ainsi, tout composant supplémentaire devient superflu, et ce même si les panneaux sont ombragés. Le nombre de composants électroniques utilisés est ainsi divisé par 30 par rapport à une installation équipée d’optimiseurs de panneaux. Cela a un effet extrêmement positif sur la fiabilité et la sécurité de l’installation photovoltaïque ainsi que sur l’environnement. »

Les optimiseurs tirent leur épingle du jeu en cas de fort ombrage…mais

Les onduleurs strings SMA sont conçus pour garantir une optimisation hautement efficace de la production énergétique. Pour y parvenir, SMA a constamment amélioré le MPP tracking (recherche de la puissance maximum du module). La solution logicielle SMA Shadefix permet de garantir que la puissance maximale globale de chaque string de panneaux photovoltaïques soit détectée et que l’énergie disponible soit utilisée au mieux. Utilisés de manière sélective, les optimiseurs de panneaux ne permettent d’obtenir de meilleures valeurs que dans le cas d’installations photovoltaïques soumises à des ombrages importants, indique le Dr W.-Toke Franke (Assoc. Prof.) de l’Université du Danemark du Sud. Cependant, les installations photovoltaïques équipées d’optimiseurs de panneaux sont plus sujettes aux défaillances. Dans une installation, plus le nombre de composants est important, plus le nombre de connecteurs nécessaires est élevé, ce qui constitue un risque accru de défaillance du système ou d’incendie. Dans son ensemble, l’étude (The Impact of Optimizers for PV Modules) ne montre que très peu de scénarii dans lesquels l’utilisation d’optimiseurs améliore la puissance du système.

www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/cie/optimizer+for+pv+modules+ver11_final.pdf