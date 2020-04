En cette pÃ©riode de confinement, KOSTAL informe ses installateurs via des Webinaires

KOSTAL l’un des fabricants-leader allemand d’onduleurs photovoltaïques, présente via une série de Webinaires sa toute nouvelle gamme de solutions à ven termes de production PV, autoconsommation et gestion de Smart Home. A vos souris !

En tant que fabricant important de solutions électroniques pour les applications industrielles et automobiles, le groupe KOSTAL, avec un effectif de plus de 18 000 personnes et plus de 100 ans d’expériences, a mis ses ressources considérables sur le développement des solutions PV moult fois récompensés qui correspondent aux besoins des acteurs européens du solaire.

Des Webinaires axés sur l’énergie digitale et le stockage

KOSTAL invite les professionnels à découvrir ses solutions en participant à l’un de ses Webinaires d’une heure sur des thèmes différents.

Pour partir à la découverte du triphasé hybride, le PLENTICORE plus avec un système de stockage BYD, classé en Allemagne depuis 2 ans comme le système de stockage le plus efficace sur le marché ! Cette solution sera très bientôt disponible avec les onduleurs monophasés !

Le compteur d’énergie flexible, le KOSTAL Smart Energy Meter, qui permet de visualiser la consommation bâtiment 24/24h et l’autoconsommation (avant l’installation d’une batterie).

La KOSTAL Solar App, récompensée avec le Red Dot Award, qui offre non seulement un monitoring gratuit pour les installateurs et propriétaires mais aussi permet de simuler une batterie virtuellement et bien dimensionné, fondé sur les données réels de consommation. De quoi réaliser une deuxième vente !

Les solutions et partenaires en Smart Home, permettent d’optimiser l’énergie solaire en pilotant tout surplus d’énergie PV vers les consommables – exemple un chargeur de véhicule électrique, un chauffe-eau, une pompe à chaleur ou système de climatisation.

… et beaucoup d’autres fonctionnalités y compris le support technique, la gestion d’ombrage, le zéro-injection, des programmes de certification pour les installateurs.

Les 5 Webinaires pour les 3 mois à venir

Présentation des Onduleurs KOSTAL – Présentation générale de nos gammes d’onduleurs : Chaque semaine, généralement Vendredi matin

PIKO MP plus (monophasé) avec un système de stockage BYD ; Présentation et mise en service : chaque semaine, généralement Vendredi Après-midi. La partie stockage est actuellement en cours de préparation.

Les outils de Monitoring, autoconsommation, et solutions Smart Home. Présentation et configuration : Chaque Quinzaine, généralement Jeudi matin

PLENTICORE plus (triphasé) avec un système de stockage BYD. Présentation et mise en service : Chaque Quinzaine, généralement Jeudi Après –midi

KOSTAL Smart Energy Meter : Présentation, possibilités et configuration. Chaque Quinzaine, généralement Jeudi Après –midi

Les Webinaires sont gratuits et se passeront via l’internet. Pendant les Webinaires, il sera possible d’échanger avec le présentateur via une fonction de chat. En plus, tous documents présentés sera envoyé en format PDF.

Les KOSTAL ROADSHOWS

Par ailleurs, KOSTAL met en place des KOSTAL ROADSHOWS, des formations sur les produits dans 10 villes en France et Suisse, à partir de du mois de juillet.

www.kostal-solar-electric.com/fr-fr/service-support/seminars-international