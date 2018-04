Les super performances du panneau solaire thermique TVP au KoweÃ¯t

TVP Solar vient d’annoncer les résultats d’une étude d’un an de ses panneaux thermiques solaires sur un site client opérationnel au Koweït. Ces résultats que TVP enregistre les meilleures performances de la catégorie allant jusqu’à 200 °C, comme l’atteste la certification Solar Keymark délivrée récemment par Din Certco. Le champ solaire au Koweït produit une quantité importante d’énergie thermique, 750 kWh/m²/an, avec une efficacité au pic de 57 %, validant ainsi les valeurs de certification. « TVP a démontré qu’elle savait faire la différence », s’exclame Piero Abbate, PDG de TVP. « Nos panneaux super performants fournissent comme prévu des quantités énormes d’énergie thermique aux applications énergivores, même dans les environnements rudes tel que le Golfe. » Les panneaux trouvent des applications dans le chauffage à usage industriel, le dessalement et la climatisation.

Le champ solaire a fourni jusqu’à 180 °C pour alimenter directement un refroidisseur par absorption à double effet et climatiser ainsi le nouveau siège social d’Agility à Sulaibiya, au Koweït. Pendant 365 jours, le système a fonctionné automatiquement et sans surveillance avec une fiabilité de 98 %, présentant une perte d’efficacité minime de 8 % en raison de l’effet de souillure ; les panneaux n’ont pas été nettoyés une seule fois.

Le système de refroidissement alimenté par énergie solaire TVP contribue pour 73 % aux points obtenus par le nouveau bâtiment pour la certification LEED. Fonctionnant de 10 à 15 h (en moyenne par jour), avec des températures ambiantes allant jusqu’à 62 °C, la technologie héliothermique a fourni 70 % de la charge de refroidissement quotidienne, soit la charge maximale.

Stephen Lubrano, PDG d’Alternative Energy Solutions (AES) déclare : « Nous sommes extrêmement fiers d’être les premiers à adopter cette solution révolutionnaire au Koweït. Elle est en parfait accord avec la vision d’innovation et de responsabilité sociale de notre maison mère. » Il ajoute : « TVP réduit du point de vue économique et de manière efficace les coûts d’exploitation, répond aux objectifs de durabilité d’Agility et représente un élément clé de la certification LEED de notre nouveau siège. »

Encadré

Quid de TVP Solar ?

TVP Solar SA est une entreprise suisse qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des panneaux solaires thermiques à vide poussé innovants employant une technologie brevetée. Ayant révolutionné l’industrie thermique, le solaire est aujourd’hui un nouveau paradigme de l’approvisionnement énergétique, remplaçant les combustibles liquides par une alternative meilleur marché et sans carbone. En volume de production depuis 2017, les produits à vide poussé TVP ont été installés dans neuf pays sur trois continents, réduisant ainsi les coûts d’exploitation, améliorant la durabilité et sécurisant l’approvisionnement énergétique dans le monde entier.

