Les structures NCLAVE reÃ§oivent la certification de conformitÃ© Ã  la norme de sÃ©curitÃ© Ã©lectrique et mÃ©canique

La multinationale espagnole NCLAVE (issue de la fusion de Grupo Clavijo et MFV Solar) a obtenu la certification UL2703 pour ses structures fixes à pied central et à deux pieds (octroyée par UL LLC), attestant le respect des exigences de la norme de sécurité électrique et mécanique « UL 2703 Standard for Mounting Systems, Mounting Devices, Clamping/Retention Devices, and Ground Lugs for Use with Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels ».

Les objectifs stratégiques de l’entreprise consistent à offrir la qualité et la sécurité maximales de ses produits et processus, en vue de s’adapter aux exigences de tous les marchés internationaux. La norme UL2703 vient s’ajouter au marquage CE, obtenu l’année dernière, grâce à l’intégration de la norme EN 1090 en matière de composants structuraux, des normes ISO 9001, ISO 14001 et des certifications TÜV-NORD (sécurité structurelle des structures fixes) et de bancabilité de Black & Veatch (B&V).

Avec une trajectoire de plus de 12 ans, 2 GW de puissance installés et des bureaux et centres de production sur les cinq continents, Nclave (une entreprise ayant intégré Grupo Clavijo et MFV Solar) se positionne comme l’un des leaders de la conception, la fabrication et la maintenance de structures et suiveurs pour le marché solaire photovoltaïque.

