Les renouvelables au menu de la prochaine session du Parlement EuropÃ©en : appel Ã  soutenir l'autoconsommation

La prochaine session plénière du Parlement européen se tiendra du 15 au 18 janvier 2018 à Strasbourg et verra inscrit à son ordre du jour la question de l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables en Europe. En effet, le Parlement européen votera pendant la session de janvier (débat lundi) un accord sur le lancement des négociations avec le Conseil pour notamment :

- Fixer des objectifs contraignants pour réduire la consommation d’énergie de 40 % au niveau européen d’ici à 2030.

- Enjoindre les États européens à utiliser un minimum de 35% d’énergie provenant du renouvelable d’ici à 2030. Pour le secteur de transport, au moins 12% de l’énergie consommée devra provenir du renouvelable.

- S’assurer que les autorités nationales prévoient des programmes financiers stables et prévisibles ainsi les mesures nécessaires pour mettre en place ces objectifs.

- Soutenir les consommateurs qui utilisent l’énergie qu’ils produisent eux-mêmes sans payer de taxes ou de charges supplémentaires.

- Simplifier les procédures et les conditions d’installation des panneaux solaires, systèmes éoliens et centrales hydroélectriques pour équiper les collectivités et les foyers européens.

Plus d’infos…