Les projets solaires de la Compagnie du Vent

Dans le département du Gard, le permis de construire pour la centrale solaire de la ZAC MITRA a été délivré par le préfet du Préfet en décembre 2014. Cette centrale sera constituée de 25 280 panneaux photovoltaïques installés sur 1 264 trackers en acier galvanisé Exosun, pour une puissance totale de 11 mégawatts-crêtes (MWc) et occupera une surface clôturée de 17,5 hectares. Sa production annuelle de près de 18 381 000 kilowattheures, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 7 700 personnes, sera distribuée sur le réseau et alimentera en priorité les consommateurs autour de la centrale. La production de cette centrale dopée par les trackers évitera l’émission de plus de 12 315 tonnes de CO2 par an. La centrale solaire photovoltaïque de la ZAC MITRA représente un investissement de 13 millions d’euros et sera la plus grande centrale solaire photovoltaïque de La Compagnie du Vent dans le Gard.

La solaire, un vecteur fort d’identité

« Dans quelques mois, les Saint- Gillois et les Saint-Gilloises seront des acteurs à part entière de la Transition énergétique initiée dans notre pays. En effet, c’est d’ici fin 2017 que la centrale solaire photovoltaïque de la ZAC MITRA produira ses premiers kilowattheures propres et renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nationaux en faveur du développement durable. Cet événement important pour la commune de Saint-Gilles est aussi une nouvelle étape pour La Compagnie du Vent : il s’agit de sa plus grande centrale solaire photovoltaïque au sol dans le département du Gard. Ce projet de centrale photovoltaïque participe à l’aménagement de l’ensemble de la ZAC MITRA et à la réhabilitation du site. Nous continuerons de respecter nos engagements pris pour l’ensemble de nos projets : un chantier de construction exemplaire, le respect absolu des recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement, une amélioration de l’environnement paysager de la centrale photovoltaïque, et d’autres mesures encore. C’est à ce prix que les élus et les habitants de Saint-Gilles pourront bientôt être fiers de leur centrale solaire et en faire un vecteur fort de leur identité » assure Thierry Conil, président de la CDV.

Construction de la centrale solaire photovoltaïque au sol de Zac Montane Sud (Corrèze)

En Corrèze, l’équipe Construction de La Compagnie du Vent a débuté en août 2016 le chantier de la centrale solaire photovoltaïque au sol de Zac Montane Sud. Situé sur la commune de Saint-Priest-de-Gimel, ce projet compte près de 43 700 panneaux solaires pour une puissance totale de 12 mégawatts-crête (MWc). Sa production annuelle de près de 17 000 000 kilowattheures permettra d’alimenter l’équivalent de 7 200 personnes en électricité propre et renouvelable et évitera l’émission de près de 11 200 tonnes de CO2. La mise en service de cette centrale solaire photovoltaïque est prévue pour mai 2017.

Quatre nouveaux projets sélectionnés à l’appel d’offres national solaire photovoltaïque

Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le gouvernement français en novembre 2016 (AO CRE 4.1), visant à développer la filière industrielle photovoltaïque, La Compagnie du Vent a été retenue, en mars dernier, pour développer, construire et exploiter quatre projets solaires photovoltaïques représentant une puissance globale de 27 MWc. Les projets lauréats sont, dans la famille des ombrières solaires, STVA Avrigny Ouest (9 MWc Hauts-de-France) et STVA Avrigny Est (8,3 MWc Hauts-de-France). Dans la famille centrale au sol, les projets retenus sont Col de la Dona (5 MWc Occitanie) et Vallon de l’Epine (5 MWc Provence-Alpes-Côte d’Azur). La construction de ces quatre projets est prévue au deuxième semestre 2018 / premier semestre 2019 avec un objectif de mise en service industrielle au printemps 2019.

