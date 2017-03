Les prÃ©sentations de la confÃ©rence de l'OFATE sur l'intÃ©gration sectorielle pour la transition Ã©nergÃ©tique en ligne

L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables a organisé le 28 février à Berlin avec l’aimable soutien de l’Ambassade de France à Berlin une conférence intitulée : « Électricité, chaleur et transport : enjeux et potentiels de l’intégration sectorielle pour la transition énergétique ». Dans le cadre de cet échange d’expériences franco-allemand, plus de 100 participants, notamment des décideurs politiques, des représentants de syndicats et d’entreprises du secteur de l’énergie allemand et français ainsi que du monde de la recherche ont été réunis pour discuter ensemble du couplage de l’électricité, la chaleur et les transports pour la transition énergétique.

Les questions suivantes étaient au cœur des discussions :

Quels seront les besoins d’interactions entre électricité, chaleur et transport ? A quelles échéances ?

Quelles technologies et infrastructures permettront à la fois une intégration des énergies renouvelables et des transferts optimaux entre énergies ?

Quels modèles d’affaires pourront financer l’intégration sectorielle ?

Les présentations de la conférence sont désormais disponibles en ligne. Par ailleurs, les enregistrements audio sont accessibles pour les adhérents de l’OFATE après connexion à l’espace adhérent du site web.

