Les onduleurs Huawei, une rÃ©ponse technologique au climat de La RÃ©union

La société réunnionaise FREE ENERGY dirigée par Charly Bell qui compte 17 salariés installe désormais les onduleurs Huawei sur l’Ile de La Réunion. « Nous installons des centrales photovoltaïques à La Réunion depuis plus de 10 ans. Nous savons à quel point l’onduleur est la pièce maîtresse de l’installation » estime le chef d’entreprise. En effet, les installations solaires sont développées dans un environnement climatique extrême : vents cyclonique, air salin agressif, UV puissants mais disposant d’excellents productible. Dans ce contexte, les onduleurs souffrent de nombreux disfonctionnements engendrant des coûts de maintenance importants (déplacements, retours SAV) et in fine des pertes d’exploitations dues à l’onduleur.

La fiabilité de l’onduleur est donc un sujet essentiel, notamment du fait de l’éloignement de La Réunion avec l’Europe en cas de SAV. « A la base ce qui nous a séduit chez Huawei c’est clairement le fait qu’il n’y a pas de ventilateur mais une ventilation naturelle. En effet, les principaux problèmes rencontrés avec les onduleurs sont des soucis de ventilateurs qui tombaient en panne, et qui brassaient de l’air salin attaquant ainsi les cartes électroniques. Ici le refroidissement naturel associé à un boitier IP65 règle le problème. En plus de 2 MW d’onduleurs de la gamme Huawei industrielle nous avons installé cette année 2018 une trentaine de centrales résidentielles avec les SUN2000 2 / 3 / 5 KTL, fournie par la société GREEN POWER TECHNOLOGIE, avec qui nous avons particulièrement apprécié la disponibilité des équipes ainsi que le logistique rapide et flexible grâce aux produits en stock permanent et immédiat» poursuit Charly Bell.

Design moderne, très léger et de taille réduite, autant de caractéristiques propres à un onduleur pour une mise en œuvre aisée pour les équipes de pose et pour la satisfaction des utilisateurs. La mise en service via le smartphone est hyper simple ! Les clients sont également très satisfaits de l’application de monitoring intuitive et puissante, largement utilisée par notre service exploitation. Sans oublier l’option stockage qui à La Réunion est très utile en solution de back up lors des cyclones !

