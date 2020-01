Les nouveaux tarifs dâ€™achat pour le premier trimestre : baisse de 2,6% pour les installations 36-100 kWc

Les valeurs des tarifs d’achats viennent enfin de sortir, et ont été calculées sur la base des coefficients S10 et V10, sur la base des demandes de raccordement reçues entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019. Pour la métropole, les tarifs et les primes ont été, par conséquent, respectivement diminués de 0,5 % et de 2,6 % par rapport au trimestre 11 (du 1er octobre au 31 décembre 2019) pour les installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc et de puissance comprise entre 36 et 100 kWc inclus. En revanche, rien n’a bougé entre 9 et 36 kWc. Le site de la CRE donne également les nouveaux tarifs dans les zones non interconnectées.

www.cre.fr/Documents/Deliberations/Communication/coefficients-s11-v11-s-11-et-v-11