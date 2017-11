Les nouveautÃ©s solaires d'INTERCLIMA

L’autoconsommation est un marché en pleine expansion. La France bénéficie aujourd’hui d’une règlementation favorable (loi n°2017-227 du 24février 2017) qui la dote d’un cadre légal pour partager son électricité solaire au niveau local. De nombreuses entreprises ouvrent la voie et développent des solutions permettant de mutualiser la production et la consommation d’électricité à l’échelle d’unimmeuble, d’un habitat collectif, voire d’un écoquartier. Caisse de résonance des évolutions du secteur de l’énergie, le salon INTERCLIMA+ELECHB, permet de décoder les nouveaux enjeux de ce marché et découvrir les produits qui modifieront les modes de consommation de demain.

Une tuile combinant solaire thermique et solaire photovoltaïque

Imerys Toiture lance Hybrid’Kit, une tuile mixte combinant solaire thermique et solaire photovoltaïque, associée à un ballon de préparation d’ECS thermodynamique et à un micro-onduleur qui se charge d’alimenter le ballon thermodynamique en priorité grâce à l’électricité photovoltaïque produite sur site. Cette solution produit autant d’électricité annuellement que le ballon thermodynamique en consomme. Un pas vers le BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive).

Imerys Toiture Hall 6, stand L59 CIN

Une toiture dynamique

T.Solaris a développé TPOS, une toiture dynamique multifonctions qui fournit un bouquet de solutions de production d’énergies à partir de l’énergie solaire. Outre la fonction de couverture, TPOS assure la production d’électricité, d’eau chaude, d’air chaud et d’air rafraîchi. Avec cette solution la toiture devient un élément actif du bâtiment au service de sa sobriété énergétique.

T. Solaris Hall 6, stand P57