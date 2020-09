Les locataires de la rÃ©sidence ABC de Grenoble cobayes dâ€™une rÃ©sidence autonome solaire innovante

La résidence ABC (Autonomous Building for Citizens) livrée cet été par les équipes de Linkcity et Bouygues Bâtiment Sud-Est, accueille depuis septembre les locataires des 62 logements intermédiaires et sociaux, acquis et gérés par Grenoble Habitat. ABC : du concept à la réalité !

Le concept ABC, dont l’idée est née il y a 9 ans, a été co-développé par les équipes de Bouygues Construction et le cabinet d’architecte Valode & Pistre, en partenariat avec Suez. Ce premier bâtiment du genre vise une autonomie annuelle en énergie de 70 %, une réduction de 2/3 de la consommation d’eau issue du réseau de ville et une réduction de 40 % des ordures ménagères.

688 panneaux photovoltaïques étendus sur 1130 m²

Pour ce faire, le bâtiment produit et stocke l’eau et l’énergie nécessaires à ses habitants :

- l’électricité produite par la ferme solaire, gérée par GEG ENeR est stockée dans des batteries pour être disponible le soir, lorsque les habitants sont présents dans leurs logements ;

- Une partie de l’énergie nécessaire aux habitants est également récupérée sur les eaux grises, recyclées et utilisées pour les toilettes et les espaces communs tandis que l’eau de pluie est récoltée, potabilisée et utilisée pour les logements. Ce dispositif s’appuie sur une centrale de traitement de l’eau mise en place par les équipes de Suez.

24 mois de travaux ont été nécessaires pour mettre en œuvre cette idée de bâtiment autonome. Pour le rendre efficient, de nombreuses technologies innovantes ont été intégrées, que ce soit dans sa conception (isolant liège Weber, béton bas carbone Vicat, ferme solaire composée de 688 panneaux photovoltaïques étendus sur 1130 m², triple vitrage etc.) que dans la vie quotidienne de ses utilisateurs (radiateurs à batteries Lancey, des douches à recyclage, application de suivi des consommations, appareils électroménagers A+++ etc.).

Sensibilisation au concept ABC

À la suite de cette livraison, les équipes suivront et analyseront durant 5 ans le fonctionnement du démonstrateur et les usages de ses habitants, avec l’appui du pôle Expérience Client et de l’Observatoire des usages de Bouygues Bâtiment France Europe. À terme, son fonctionnement repose sur leur engagement et la capacité du collectif à adopter de nouvelles façons d’habiter sur la gestion des énergies, le tri des déchets, les déplacements et le vivre ensemble. À ce titre, un dispositif spécifique de sensibilisation a été mis en place par Grenoble-Habitat dès la phase de commercialisation, soutenu par les équipes de Linkcity, à travers la mise en place de réunions d’informations, d’opérations portes-ouvertes, de visites de logements témoins, et de temps de découverte des installations pour favoriser l’adhésion des futurs habitants au concept ABC. Cette démarche d’accompagnement portée par Grenoble Habitat se poursuivra sur les deux prochaines années.