Le Chili, terre dâ€™accueil des Ã©nergies renouvelables pour le bien des citoyens du pays et du climat

Le marché chilien de l’énergie est en mesure de récolter les fruits du potentiel de ses énergies renouvelables avec la volonté de baisser le prix de l’électricité pour les clients consommateurs. Le pays a déployé des efforts gigantesques pour promouvoir l’expansion des énergies renouvelables afin de contribuer à son plan de décarbonation et d’atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

La capacité renouvelable chilienne, y compris l’hydroélectricité, contribue actuellement à environ 47% du mix de capacités tandis que les combustibles fossiles assurent les 53% restants. Selon les estimations de GlobalData, les énergies renouvelables (y compris l’hydroélectricité) représenteront plus de 70% du mix de capacité électrique du Chili d’ici 2030. Somik Das, Senior Power Analyst chez GlobalData, commente: «Le pays prévoit fermement de retirer son parc de production d’électricité au charbon et de donner la priorité aux sources d’énergie renouvelable sans pour autant créer de nouveaux barrages avec des détournements induits des ressources en eau ayant un impact sur l’environnement. En raison de la vulnérabilité du Chili aux changements futurs des conditions climatiques, GlobalData estime que pendant la période 2019-2030, près de 30 GW de nouvelle capacité de production d’électricité seront construits. Sur ce total, 90% de la nouvelle capacité sera de nature renouvelable. Le solaire photovoltaïque et l’éolien représenteront la grande majorité de la capacité renouvelable construite, contribuant ensemble à plus de 70% des ajouts. «La base de données de projets de GlobalData définit le marché chilien robuste et attractif avec plus de 8,9 GW de projets éoliens et 21,9 GW de projets solaires photovoltaïques à différents stades de développement.»

4 milliards de dollars de transactions autour du photovoltaïque au premier semestre 2020

Le Chili a un plan visant à éliminer progressivement les centrales électriques au charbon d’ici 2040 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour assurer une transition sans faille et un environnement sans risque pour les investisseurs, le pays a besoin d’une chaîne d’approvisionnement établie, d’un soutien politique et d’une visibilité continue du marché. Au cours du premier semestre 2020, le secteur des énergies renouvelables du pays a déjà connu un nombre élevé d’opérations financières de fusions et acquisitions et de «transactions d’actifs» par rapport à la même période l’année dernière. La technologie solaire photovoltaïque a connu trois fois plus de transactions financières pour un montant de 4 milliards de dollars, suivie de l’éolien à 1,2 milliard de dollars et de l’hydroélectricité à 0,3 milliard de dollars. Somik Das conclut: «Le Chili a ses particularismes en ce qui concerne l’environnement et ses ressources. Dans le domaine de la production, il tente de réduire la production d’électricité à base de charbon qui représentait jusqu’à 45,6% encore en 2013 à 5-15% du mix énergétique, en 2030. La vision actuelle de la transition énergétique chilienne se projette vers une matrice de plus en plus propre et efficace. Avec pour effet de donner aux investisseurs la confiance dans un marché stable et durable avec de bons rendements. »